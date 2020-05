Monaco : Gelson Martins ne verra pas suspension réduite grâce au coronavirus

Meilleur footballeur africain de tous les temps: Didier Drogba répond à Diouf et Samuel Eto'o. https://t.co/Ogjh18Wa5J — Influenceur225 (@Influenceur_225) May 17, 2020

Le Camerounais estime être le meilleur joueur africain de tous les temps « Je voulais être numéro un et je l'ai été tout au long de ma carrière ». Après Diouf et Eto'o c'est autour de Didier Drogba de s'exprimer à ce sujet. Qui est le meilleur joueur africain de tous les temps ? L'ex international ivoirien s'est fendu d'une réponse calme et classe "Je suis très sage et mon éducation ne me permet pas de répondre à celui qui souhaiterait taper sa poitrine...il a le droit d'expression. Seule l'UEFA qui est témoin que l'Afrique a de grands joueurs, et certains font partie des Top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue des champions... Mes frères #Eto'o et #Diouf ont été de très grands joueurs , tout comme Ronaldhino à Barcelone. Aujourd'hui il y'a une génération de nouveaux footballeurs. A l'époque, personne ne pouvait s'imaginer qu'il en aura encore, de bons joueurs comme le Roi Pelé , Diego Maradona!. Chacun a son étoile, aujourd'hui les petits frères #Mané et #Salah font des merveilles et pourront faire plus que les anciens joueurs africains. Donc moi DIDIER je ne peux pas affirmer aux yeux de tout le monde que je resterai le meilleur buteur africain en LDC.! Le monde évolue et il y'a encore du talent en Afrique. Je dirai à Eto'o et Diouf d'Encourager nos petits frères qui sont entrain de grandir dans les différents clubs pour rehausser le niveau du football africain et de continuer à représenter l'Afrique partout dans le monde. C'est l'Afrique qui gagne !" a indiqué l'ancien capitaine des Éléphants dans des propos relayés par footempo.