Monaco : Foster transféré au Portugal

🎙« On est très contents, on vit des choses très fortes. On est un groupe formidable, une famille, avec cet état d'esprit c'est impossible de nous éliminer. » @neymarjr 👏🏻🇧🇷😍 qui a offre son titre de l’homme du Match à Choupo Moting.Avec un tel état d'esprit on peut viser haut pic.twitter.com/WO7koXxwNJ — Ricky 🇵🇹 Philippe #Mauro9 (@XavIcardi) August 12, 2020

Neymar a offert son trophée d’Homme du match à Choupo-Moting. 👏



La classe. pic.twitter.com/9yzwm2UaOh — Ligue des Champions 🏆 (@LigueChampions1) August 12, 2020

En dehors de ses deux ratés et de sa frappe toute molle, Neymar a réalisé un match exceptionnel hier soir face à l’Atalanta !



Passeur décisif sur le but de Marquinhos et avant dernier passeur sur le but de Choupo-Moting.



L’entrée de Mbappé lui a fait énormément de bien. #PSG pic.twitter.com/nzMU1Mhx9Z — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 13, 2020

Heureux comme jamais, lalalalalalala Choupo Moting ! Lalalalalala Choupo Moting ! Mais faut pas oublier très gros match de Neymar au top niveau mondial et surtout aussi Navas qui va nous manquer en demie ! ALLEZ PARIS SG ❤️💙 pic.twitter.com/sYNGsM7C7J — SBS PAT (@PatrickSubasi) August 13, 2020

Entré en jeu en deuxième période, le Camerounais a délivré les siens en étant derrière la passe décisive de l'égalisation puis en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel. Il a été récompensé par son coéquipier, élu homme du match, qui lui a offert le trophée. Un geste apprécié par le Lion Indomptable qui ne manque pas de couvrir d'éloges son coéquipier : «Le trophée, il le mérite. Tout le monde connaît sa qualité», a lancé l'ancien attaquant de Stocke City. «Une fois de plus, je crois qu'il n'a pas seulement montré un spectacle technique, il a aussi travaillé pour l'équipe. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait, il avait des actions individuellement extraordinaires. Mais le score était tendu donc c'était difficile à célébrer. Mais c'était vraiment quelque chose.» On attend Choupo mardi prochain contre Leipzig pour la demi-finale de la Coupe aux deux Oreilles.