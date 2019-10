Monaco fixe le prix de Jorge

L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Et suscité de nombreuses railleries. L’entraîneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans du Cameroun, Rigobert Song en plein stage, habillé en survêtement vert et noir, combinant deux marques : Puma et Le Coq Sportif. Alors que le contrat avec la firme Puma est arrivé à son terme en février 2019 et que la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a annoncé un accord avec l’équipementier français, Le Coq Sportif pour habiller les sélections nationales de football du Cameroun. Une situation « ambigue » selon le ministre camerounais des Sports qui a adressé une correspondance au président de la Fécafoot dont l’objet consiste pour ce dernier à lui apporter des « clarifications sur la problématique des équipements des sélections nationales de football du Cameroun. « L'on observe, lors des matches officiels ou des séances d'entrainement, pour certaines, une tenue vestimentaire sur laquelle est apposé le logo de la marque Le Coq sportif, et pour d'autres, celui de la marque Puma et même parfois la combinaison des deux », fait constater le ministre Narcisse Mouelle Kombi à son destinataire. « Par ailleurs ajoute-t-il, il a été constaté, lors de certaines compétitions sportives internationales d'envergure, un réel déficit en quantité d'équipements et kits sportifs mis à la disposition des équipes nationales concernées ». « Face à une telle situation dont les répercussions pourraient être dommageables à l’image des sélections nationales de football du Cameroun » et compte tenu de « l'exigence d'une participation décente de nos sélections nationales aux compétitions internationales », le ministre invite le président de la Fécafoot à porter à sa connaissance, « dans les plus brefs délais, toutes les clarifications nécessaires sur cet état de choses et les solutions envisagées pour y remédier efficacement et durablement ».Pour mémoire, la Fécafoot avait annoncé la signature d’un contrat de 4 ans avec Le Coq sportif pour le 26 juillet 2019, au cours d’une réunion du Comité exécutif de l’instance camerounaise du football. Mais la signature n’a pas lieu. L’on apprendra que les deux partenaires ont plutôt paraphé un Mémorandum Of Understanding (MOU). « La Fédération camerounaise de football et Le Coq Sportif ont signé un Memorandum Of Undestanding c'est-à-dire un précontrat qui nous donne la possibilité de passer à l’acte. Le contrat définitif lui, sera signé en juillet, le temps qu’il puisse passer devant des juristes et qu’il soit validé par le Comité exécutif de la Fécafoot », avait assuré le président de la Fécafoot Seidou Mbombo Njoya, quelques jours plus tôt, lors de la présentation des équipements Le Coq Sportif. Mais depuis, il ne s’est rien passé. Enfin, officiellement.