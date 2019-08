Monaco : Falcao ouvre la porte à un départ

La superstar de Barcelone avait accusé l'organe directeur du football sud-américain de corruption après avoir reçu un carton rouge lors de la victoire 2-1 de l'Argentine lors du match pour la 3ème place contre le Chili. "Il me fait penser à un Messi-Maradona. Je le vois plus rebelle, il dit ce qu'il ressent et gagne sur le terrain sans que personne ne truque les matchs. Il me plaît plus ce Messi. Qui est avec sa famille, qui joue avec son chien en buvant une bière et qu'ils critiquent parce qu'il ne chante pas l'hymne", a estimé El Diez depuis son lit d'hôpital dans des propos accordés au média argentin Diario Olé. "J'ai lutté pendant 25 ans contre Blatter et Grondona pour défendre le ballon. Moi, on ne me payait pas pour parler. J'ai défendu les joueurs et j'ai aujourd'hui la reconnaissance des monstres. Tout ce que fait Messi, c'est pour l'Argentine", a ajouté Maradona. A lire aussi >> Argentine : Très lourde sanction pour Lionel Messi !