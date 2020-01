Monaco : Contrat résilié pour Naldo

L’Atalanta a annoncé vendredi avoir définitivement recruté l’attaquant colombien Duvan Zapata, en levant son option d’achat auprès de la Sampdoria.

Duvan Zapata est définitivement un joueur de l’Atalanta. Prêté depuis l’été 2018 par la Sampdoria, l’attaquant international colombien, comme annoncé vendredi dans un communiqué. Le joueur de 28 ans a inscrit 35 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée au sein de la formation de Gian Piero Gasperini. « Il s’agit d'un investissement important qui représente pour le club une volonté claire de maintenir le niveau technique de l'équipe première et d'affronter les défis de la Serie A et de la Ligue des Champions », peut-on notamment lire dans le communiqué.