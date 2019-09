Monaco : Bordeaux voulait signer Islam Slimani cet été

Francis Baliang a rêvé de marcher sur les traces de Mohammed Salah. Seulement, le rêve n’a duré que deux semaines et demi. Parti en Egypte depuis le 20 août dernier où il espérait intégrer les rangs d’Arab Contractors, ex-club de la super star égyptienne, le joueur élu homme de la finale de la dernière Coupe du Cameroun de football a raté les essais. Les techniciens du club ayant jugé ses performances « insuffisantes » pour le garder et le signer. Un coup dur pour le joueur de 25 ans, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat camerounais la saison dernière (8 buts et 15 passes décisives en Elite One). Formé par l’Association Sportive d’Avenir de Douala, le pensionnaire d’Eding Sport de la Lékié peut en effet nourrir des regrets. Lui qui dispose de bonnes qualités techniques et physiques. Et un CV qui parle pour lui. Ex-joueur de Douala Athletic Club, New Stars de Douala, Lion Blessé, Botafogo et Bamboutous de Mbouda, le natif de la capitale économique du Cameroun est un footballeur international qui a fait ses classes chez les moins de 20 ans et les Lions amateurs, avant d’accéder à la sélection senior avec qui il a notamment effectué un stage préparatoire à la Coupe des Confédérations de Russie 2018.