Monaco : Ben Yedder arrive pour 40 M€ !

Avec la fin du marché anglais, Manchester United peut enfin se concentrer sur terrain. Un soulagement pour des Red Devils qui ont mis la manière pour leurs débuts en championnat. Opposée ce dimanche à Chelsea , l'écurie managée par Ole Gunnar Solskjaer a tranquillement maîtrisé son sujet avec une victoire 4-0 à Old Trafford. Interdits de recrutement cet été, les Blues ont aligné une équipe improbable avec les titularisations de Mason Mount et Tammy Abraham (), et l’écart étaient tout simplement trop importants entre les deux formations. En se séparant de Romelu Lukaku, qui a été transféré à l’Inter Milan , les dirigeants mancuniens ont décidé de miser sur le duo composé de Marcus Rashford et Anthony Martial aux avant-postes.Un pari, pour l’instant, gagnant puisque les deux hommes ont été les principaux artisans de ce succès inaugural des coéquipiers de Paul Pogba . Suite à l’ouverture du score de l’attaquant international anglais sur penalty (18eme),le « wonder kid » remettant le couvert dans la foulée (67eme). Recruté cet été pour 17 M€, Daniel James (ex-Swansea City) a, quant à lui, scellé le score (81eme) pour une victoire nette et sans bavure qui permet à Man Utd de faire le plein de confiance. De leur côté, les troupes de Frank Lampard peuvent craindre une saison des plus longues, eux qui ont rendez-vous dès mercredi avec Liverpool (Supercoupe d’Europe)...