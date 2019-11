Moise Kean veut quitter Everton

Une seule place pour l’Euro 2020 sera attribuée ce dimanche, au Portugal ou à la Serbie. La troupe de Cristiano Ronaldo s’en assurera avec une victoire au Luxembourg (15h00), mais reste sous la menace des Serbes, à l’affût d’un faux-pas.

Groupe A : L’Angleterre pour être tête de série

Groupe B : Le Portugal maître de son destin

Groupe H : La Turquie pour mettre la pression sur les Bleus

, les Anglais ne sont pas encore assurés d’un statut de tête de série au tirage au sort. Il leur faudra pour cela s’imposer au Kosovo ce dimanche (18h00). Mais la sélection des Balkans, qui a réalisé une campagne prometteuse en éliminatoires après avoir remporté son groupe de la Ligue D en Ligue des Nations, voudra finir sur une note positive à domicile. Elle avait d’ailleurs bousculé les Three Lions à Wembley (5-3). La République tchèque sera, quant à elle, en déplacement en Bulgarie pour un match sans grand enjeu, à part pour les locaux de ne pas terminer à la dernière place en obtenant au moins un nul.: Bulgarie - République tchèque: Kosovo - AngleterreLe Portugal, qui traîne comme un boulet ses deux nuls à domicile en début de campagne, est sous pression. S’il veut faire comme l’Allemagne, l’Espagne et la France, qui ont participé à toutes les phases finales européennes ou mondiales au XXIeme siècle, il doit s’imposer au Luxembourg. Une mission moins simple qu’il n’y parait, les joueurs du Grand-Duché ayant bien résisté à l’Ukraine (1-2) et à la Serbie (1-3) au stade Josy-Barthel lors de ces éliminatoires. Auteur d’un triplé contre la Lituanie jeudi dernier (6-0), Cristiano Ronaldo aura encore pour mission de guider les siens. 3eme meilleur buteur, il atteindrait les 100 réalisations en sélection avec un doublé au Luxembourg. Un objectif qu’il a forcément en tête. En cas de contre-performance portugaise, la Serbie pourrait en profiter. A condition de battre impérativement l’Ukraine à domicile, alors que: Luxembourg - Portugal: Serbie - UkraineAccrochée à domicile par l’Islande jeudi (0-0),Mais tout n’est pas perdu dans la quête de la première place. Elle doit s’imposer en Andorre et compter sur un faux-pas des Bleus en Albanie dans le même temps . A priori sans enjeu, le duel entre la Moldavie et l’Islande pourraient toutefois permettre à la première d’éviter la dernière place en cas de victoire, si Andorre ne bat pas la Turquie. D’autant que les Nordiques ont souffert à l’extérieur dans ces éliminatoires (seulement 4 points pris en 4 déplacements).: Albanie - France: Andorre - Turquie: Moldavie - Islande