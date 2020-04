Moins performant en sélection qu'en club, Mané se justifie

The Sadio Mane documentary 'Made in Senegal' looks amazing.



Here's the trailer... pic.twitter.com/VoiphZPKtj — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 7, 2020

😎 Une légende en développement .



4️⃣✖️ dans la CAF Best XI, Finaliste auprès du Sénégal en 2019 #TotalAFCON 🥈



🌍 Le joueur Africain de l’Année fête ses 28 ans aujourd’hui !



🇸🇳 Joyeux anniversaire Sadio Mané! 🎉 pic.twitter.com/t3W1JWeZ5O — CAF - FR (@caf_online_FR) April 10, 2020

➡ Il a déboursé 270 000 euros pour la construction d'un lycée

➡Il a financé la construction d'un hôpital

➡ A distribué une enveloppe de 50 000 francs CFA à chaque famille de son village

➡ A fait un don de 45 000 euros pour combattre le coronavirus au Sénégal.



Sadio #Mané❤🇸🇳 pic.twitter.com/mzK7mggbFx — Cœur du Foot (@Coeurdufoot) April 10, 2020

L'enfant de Bambali a inscrit 16 buts en 69 sélections et n'a pas pu offrir à son pays le titre africain, après sa défaite contre l'Algérie en finale de la dernière édition. Il a été toujours critiqué par les fans des Lions de la Téranga qui attendaient encore plus de loin en sélection.Interrogé par TalkSport, Mané a reconnu qu'il est performant en club qu'en sélection mais il a une explication : « C’est vraiment très difficile personnellement parce que mes statistiques au club et en équipe nationale ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, je suis vraiment fier parce que je suis très honnête et que je sacrifie tout. Quand je vais en équipe nationale, j’essaie de travailler exactement de la même manière ; J’emmène mon préparateur physique en équipe nationale pour m’assurer que je suis le même que pour le club », a-t-il expliqué.A lire aussi >> Liverpool : Sadio Mané prêt à tout sacrifier pour le Ballon d’or