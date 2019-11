Mohamed Salah (Liverpool) rejoint Yaya Touré au tableau d'honneur

Autant qu’ils sont, ils ont écrit leurs noms en lettre d’or dans les différents clubs où ils sont passés : de la France à l’Angleterre, en passant par l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, etc., ces joueurs ivoiriens ont été des symboles dans ces clubs et souvent même dans ces pays d’accueil pour la plupart. Aujourd’hui, nous irons à la découverte de ceux qui ont évolué à Rennes (France). Le Stade Rennais a connu sept joueurs ivoiriens. Ils ont tous été des joueurs clés pour les Rennais. Défenseurs, milieux de terrain et attaquants sont les postes que les internationaux Ivoiriens ont occupé dans ce club. De génération en génération, chaque joueur ivoirien passé sous les couleurs de ce club a eu son successeur. En ordre chronologique, découvrez les sept Éléphants qui ont évolué sous le maillot du Stades Rennais.Celui qu’on surnommait «», est considéré comme l’un des meilleurs joueurs ivoiriens et africains de tous les temps. Il est né le 10 août 1947 à Treichville. Laurent Pokou a évolué au poste d’attaquant des années 1960 au début des années 1980, avant d’exercer comme entraîneur jusqu’en 1988. Arrivée à Rennes le 28 décembre 1973 alors qu’il était courtisé par le FC Nantes, Laurent Pokou est le premier joueur ivoirien avoir évolué sous les couleurs de ce club de 1974 à 1977 et de 1978-1979. Ancien coéquipier du Malien Keita Fantamadi et du français Philippe Redon dans le club breton, Pokou a disputé 82 matchs et inscrit 52 buts toutes compétitions confondues avec le club Rouge et Noir. Rapide, dribbleur et buteur fin, Pokou a marqué les esprits du football européen notamment à Rennes. Malheureusement, le 13 novembre 2016, la légende du football ivoirien a rendu l’âme à la polyclinique internationale Sainte Anne -Marie de Cocody à l’âge de 69 ans.Moussa Traoré (attaquant) est un footballeur ivoirien né le 25 décembre 1971. Il est le deuxième joueur ivoirien avoir évolué avec la formation Rennaise après Laurent Pokou. Il joue une saison avec Rennes (1990-1991) dans laquelle il dispute 16 matchs et aucun but marqué.Saliou Lassissi est footballeur ivoirien qui a évolué au poste de défenseur. Il né le 15 août 1978 à Abidjan. Alors qu’il était promis à une brillante carrière, une grave blessure lui imposera une pause de trois saisons. Il est le troisième joueur ivoirien avoir évolué à Rennes. Saliou Lassissi a fait deux saisons de 1996 à 1998, il compte 37 matchs avec un but avec le club français.Kroupi Zahi Verges Napoles, dit Éli Kroupi, est un footballeur international ivoirien. Il est né le 18 octobre 1979 à Sassandra. Il a joué au poste d’attaquant. Il est le quatrième joueur ivoirien a foulé les pelouses du Stade Rennais de 1997 à 1998. Kroupi n’a pas eu une saison brillante à Rennes. En effet, en une saison l’attaquant ivoirien n’a disputé seulement que 2 matchs, aucun but marqué.Giovanni-Guy Yann Sio, né le 31 mars 1989 à Saint-Sébastien-sur-Loire, est un footballeur international ivoirien formé au FC Nantes et ancien membre de l’équipe de France juniors. Il évolue actuellement au poste d’attaquant au Gençlerbirliği SK. Il est le cinquième joueur ivoirien avoir déjà évolué avec les Rouge et Noir. Arrivée au Stade Rennais en juin 2015, Giovanni Sio a signé un contrat de trois ans avec le club français. Il effectue son premier match avec les Rouge et Noir face au SC Bastia lors de la première journée de ligue 1. Ce jour là, l’attaquant ivoirien lançait parfaitement sa saison sous les couleurs Rennaises en ouvrant le score au stade Armand Cesari de Furiani. Il se garde de manifester sa une joie et ne célèbre pas son but par respect pour son ancien club. Le 19 novembre 2016, il dédie son but face à Angers à son compatriote Ivoirien Laurent Pokou, mort le 13 novembre de cette même année. Sio totalise, 72 matchs avec le Stade Rennais avec 16 buts inscrits. Il est le deuxième meilleur buteur ivoirien de Rennes derrière l’homme d’Asmara.Jérémie Boga, né le 3 janvier 1997 à Marseille (France), est un footballeur international ivoirien qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain à l’US Sassuolo. Il est le sixième joueur ivoirien qui a foulé le sol Rennais. Sa première saison sous les couleurs du club Rennais, ils étaient deux joueurs ivoiriens : son compatriote Giovanni Sio et lui (2015 à 2017). Il termine sa saison de Ligue 1 avec 31 rencontres disputées et 3 buts inscrits.Souleyman Doumbia est un footballeur ivoirien né le 24 septembre 1996 à Paris. Il joue aux postes de défenseur et de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2016. Il est le dernier joueur Ivoirien qui évolue en ce moment avec le Stade Rennais. Cette saison, il a déjà disputé 9 matchs avec les Rouge et Noir.