Mohamed Koffi revient en Egypte et rejoint Smouha

L'attaquant du RB Leipzig Jean-Kévin Augustin, le milieu offensif de Naples Adam Ounas ou encore le Lorientais Alexis Claude-Maurice seraient des priorités pour l'OGC Nice selon L'Equipe.

Ounas en approche, Claude-Maurice aussi sur la short-list ?

Nice a bouclé l'exercice 2018-19 avec la 18eme attaque de Ligue 1 (30 buts marqués). Déjà peu prolifique, le secteur offensif du Gym semble encore plus démuni depuis qu' Allan Saint-Maximin a rejoint Newcastle. Mais la situation devrait bientôt changer, et de manière radicale. Alors que le rachat du club par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe est en passe d'être finalisé, les Aiglons seraient sur la piste de plusieurs éléments de choix en attaque. A en croire les informations de L'Equipe,Aussi courtisé par des écuries de Premier League (Everton, Crystal Palace...), le buteur du RB Leipzig aurait été convaincu par le nouveau projet de l'OGCN. Le montant de son transfert pourrait tourner autour de vingt millions d'euros.Selon toute vraisemblance, l'ancien Parisien ne sera pas le seul à prendre le chemin de la Promenade des Anglais. Toujours d'après L'Equipe, Adam Ounas serait en effet sur le point de s'engager avec la formation entraînée par Patrick Vieira.Toujours à Lorient malgré un intérêt certain de la part d'écuries d'un calibre supérieur, Alexis Claude-Maurice pourrait également prendre la direction de la Côte d'Azur, comme le révèle Le Télégramme. En revanche, la piste menant à Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) se serait refroidie. De Telegraaf affirme que l'avant-centre danois serait proche du TSG Hoffenheim.