MLS : Une nouvelle franchise en 2021

La Major League Soccer (MLS) va accueillir une 30e franchise en 2021, celle-ci sera basée à Charlotte, en Caroline du Nord. L'officialisation a été faite ce mardi par Don Garber, le président de la ligue nord-américaine de football. Propriétaire de la future franchise, le milliardaire américain David Tepper aurait selon le Washington Post, déboursé la somme record de 325 M$ (plus de 290 M€). Si l'équipe de Charlotte n'a pas encore de surnom, on sait qu'elle évoluera au Bank of America Stadium (75 000 places). L'infrastructure est celle de la franchise de football américain (NFL) des Carolina Panthers, dont est également propriétaire David Tepper depuis 2018. L'homme fortuné a par ailleurs déjà annoncé la « rivalité d'enfer » que Charlotte aura avec Atlanta United, champion de MLS en 2018, et basé en Géorgie, l'état voisin de la Caroline du Nord. « Nous sommes la ville chaude, allez-vous faire voir » a déclaré le milliardaire.Depuis sa création en 1996, la MLS connaît une très forte expansion. Le championnat qui, à l'époque, se déroulait entre dix franchises a mis en compétition 24 équipes lors de l'édition 2019. En 2020, la franchise présidée par David Beckham, l'Inter Miami, intégrera le chzmpionnat en compagnie du Nashville SC. Austin et Charlotte arriveront à leur tour en 2021 alors que l'année suivante, ce sera au tour de Sacramento et Saint-Louis de rejoindre l'élite du football nord-américain.