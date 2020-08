MLS : Tetteh prêté par Salzbourg aux New York Red Bulls

L'attaquant international ghanéen Samuel Tetteh a été prêté jusqu'à la fin de saison aux New York Red Bulls par Salzbourg, autre club de la galaxie Red Bull.

Des prêts en Bundesliga autrichienne

La synergie Red Bull continue d'opérer., en attendant la réception de son visa de travail P-1 et de son certificat de transfert. Le joueur de 24 ans occupera une place internationale sur la liste du club MLS jusqu'à la fin de la saison 2020 avec une option de transfert permanent pour la saison prochaine."Samuel estque nos dépisteurs ont suivi, a réagi le responsable des sports des New York Red Bulls Kevin Thelwell dans un communiqué. Il est fort physiquement et techniquement, et joue déjà avec beaucoup de confiance malgré son jeune âge. Il est intelligent dans différentes phases de jeu et nous pensons qu'il s'intégrera bien avec notre groupe." "Samuel est, a de son côté déclaré l'entraîneur des Red Bulls Chris Armas. Il est intelligent, il peut se créer des occasions de marquer par lui-même et il sait étirer le bloc défensif avec sa vitesse. Il a un grand potentiel et nous sommes ravis de travailler avec lui."Tetteh, qui compte, a signé avec Salzbourg en provenance de l'Académie ouest-africaine de football en juillet 2016. Il a alors été, en deuxième division autrichienne, où il a inscrit 10 buts et délivré cinq passes décisives en 20 apparitions. Un deuxième prêt à l'équipe de Bundesliga autrichienne dua suivi en janvier 2018. Tetteh y a réussi 19 buts et 15 passes décisives en 86 apparitions dans toutes les compétitions et a participé aux quatre matchs de qualification de C1 2019-20 (2 passes décisives). Il vient de terminer sa campagne la plus réussie, après avoir marqué sept buts et ajouté trois passes décisives alors que le LASK a terminé cinquième du championnat.Sur le plan international, Tetteh a débuté chaque match pour le Ghana lors de laet a été sélectionné à huit reprises par les Black Stars, marquant son unique but contre le Rwanda lors d'une rencontre des éliminatoires de la C. Sa dernière apparition a eu lieu en 2017 contre le Burkina Faso lors du match de troisième place de cette même CAN 2017 remporté par les Étalons.