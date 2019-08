Milan sur Mario Mandzukic (Juventus)

Au, et parmi la flopée de jeunes talents susceptibles d’incarner le futur de la "Maison Blanche", le milieu de terrain offensif sénégalais(14 ans, né le 23 avril 2005) s’impose comme un sérieux prétendant. En effet, et après son compatrioteest aussi en train d’affûter ses armes chez les plus jeunes de l'écurie madrilène. Les triples champions d'Europe placent d'ailleurs beaucoup d’espoir sur le surdoué sénégalais : «est déjà un joueur très corpulent, puissant et fort. Il est capable de faire des efforts avec facilité. Il a un grand impact dans le jeu. Un joueur très collectif, qui travaille toujours pour l’équipe. Il se distingue par sa bonne attitude », a publié le Real Madrid sur son site officiel à propos du prodige de 14 ans. Né en Espagne de parents sénégalais,est un jeune binational sociétaire du prestigieux centre de formation dudepuis juillet 2015. Le meneur de jeu aura jusqu’à ses 21 ans pour faire son choix entre laet lesA lire aussi >> Drogba, Bakambu, Kanouté, Aubameyang… ces binationaux qui ont opté pour leur patrie d’origine Espérons que ce jeune talent en herbe, pourra poursuivre son éclosion et pourquoi pas opter pour le pays de ses parents. En attendant on vous laisse admirer la maîtrise gestuelle et la fine technique du futur crack du… un pur régal à voir et à revoir !