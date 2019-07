Milan pousse pour Dejan Lovren (Liverpool)

Depuis trois semaines, le continent vibre, respire et pense football. La fête qu’impose la 32édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football continue en terre égyptienne. Sans le pays organisateur. Ni le pays tenant du titre. Comme les Pharaons d’Egypte emmenés par leur joueur vedette Mohamed Salah, les Lions Indomptables du Cameroun sont eux-aussi sortis à la phase des huitièmes de finale de la compétition. Les hommes de Clarence Seedorf ont été éliminés par le Nigeria (2-3), après avoir mené 2-1 au terme de la première période d’un match plein de rebondissement. Si le beau jeu n'a pas toujours été au rendez-vous, le suspense était présent et ce jusqu'au dernière minute de cette rencontre qui a vu le Nigeria l'emporter aux dépens du Cameroun. Une fin un peu inattendue pour le tenant du titre qui est allé en Egypte avec l’ambition ferme de conserver son trophée.Les coéquipiers de Vincent Aboubakar ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. S’ils voulaient vraiment aller plus loin, ils auraient dû terminer premiers de leur groupe F. Après une belle entame en effet face à la Guinée Bissau (2-0), Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers ont perdu de leur superbe, alignant deux matchs nuls consécutifs sans marquer face au Ghana et au Bénin, le petit poucet du groupe qui a finalement atteint les quarts de finale du tournoi. S’ils avaient terminé à la première place de leur groupe, les Camerounais auraient rencontré la Tunisie, un adversaire moins dangereux que le Nigeria, en huitièmes de finale. Les Lions étaient pourtant très confiants avant le coup d’envoi de cette CAN. Quand ils arrivaient dans les stades, les Lions Indomptables, emmenés par un Ambroise Oyongo en véritable chef d’orchestre, montraient tout de suite leur sérénité à travers des chants et danse de ralliement. C’était beau à voir. Seulement, l’enceinte bluetooth (baffle sans fil qui permet de jouer de la musique) de « DJ » Oyongo a semblé leur apporter plus de poisse que de chance sur le terrain où ils auraient dû se montrer plus déterminés.Avec sa jeunesse et sa fougue, l’équipe du Cameroun faisait partie des favoris de cette CAN. Et pourtant, ça n’a pas suffit pour atteindre le dernier carré tel que fixé comme objectif. Cette compétition aura néanmoins permis à quelques jeunes recrues d'exploser et de se révéler intéressants, comme le nouveau numéro « 9 », Stéphane Bahoken. Meilleur scoreur camerounais à cette CAN avec un but inscrit contre la Guinée Bissau d’entrée et un autre face au Nigeria, l’attaquant du SCO Angers en Ligue 1 de France a prouvé qu’il peut être le futur leader offensif de la sélection fanion du Cameroun. Pour sa première CAN, le néo-Lion Indomptable a réussi là où des joueurs comme Christian Bassogog, Karl Toko Ekambi et autre Eric-Maxim Choupo-Moting, pourtant plus expérimentés ont échoué.Jamais inquiété durant le premier tour de la compétition, André Onana a enfin eu un « vrai » adversaire lors de match des huitièmes de finale. Et ça s’est mal terminé pour celui que beaucoup considèrent comme le meilleur gardien africain de l’heure. Battu à trois reprises, le joueur de l’Ajax Amsterdam a fait preuve d’un manque de sérénité et d’expérience sur les occasions nigérianes. Intraitable en club, André Onana a totalement été différents sous le maillot national. Le joueur formé au Barça a commis des erreurs d’appréciation qui ont tout de suite fait regretter un certain Fabrice Ondoa, meilleur gardien de la précédente CAN remportée par la nation vert-rouge-jaune.L’argent ne fait pas bruit. On l’a bien compris avec les joueurs de la sélection du Cameroun. Ainsi donc, après avoir disputé 4 matchs dans cette compétition, les Lions Indomptables ont perçu chacun 32,5 millions de francs CFA. De façon détaillée, des sources officielles parlent de : 20 millions de francs CFA, correspondant à la prime de qualification ; 4 millions pour la victoire obtenue face à la Guinée Bissau (2-0) ; 4 millions de francs CFA pour les deux matchs nuls concédés ensuite contre le Ghana et le Bénin (soit 2 millions de francs CFA par match nul, Ndlr.) ; 2,5 millions de prime dite de performance payée par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) ; 1,5 millions de francs relatifs à la prime de top sponsor et enfin, 500 000 francs CFA de prime de présence.Déjà retenu dans le onze-type de la première journée de la compétition après son but et sa belle prestation contre la Guinée Bissau, Yaya Banana a été retenu dans l’équipe-type du premier tour de la compétition. Malgré une bourde qui a permis au Nigeria d’inscrire son troisième but et de battre les Lions en huitièmes de finale de la compétition, le joueur de Panionios a été le seul Camerounais dans ce onze. Alors que ses compatriotes, le gardien André Onana et Frank Zambo Anguissa, élu deux fois « Homme du match » au terme des rencontres Cameroun – Guineé Bissau et Cameroun – Ghana, faisaient partie des remplaçants.