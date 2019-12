Milan : Ibrahimovic a tranché

L’entraineur parisien a estimé que son équipe a progressé ces derniers mois, et il a appelé ses troupes à poursuivre sur cette lancée afin de connaitre une fin de saison glorieuse.

« Un grand cadeau pour moi d’être au PSG »

« Que Kylian reste sans blessures »

« On veut gagner le dernier match »

Thomas Tuchel a animé ce vendredi sa dernière conférence de presse d’avant-match de l’année 2019. L’occasion pour lui de tirer un bilan, que ça soit au niveau collectif ou individuel. Le coach allemand s’est dit satisfait sur tous les plans.« Je suis toujours dans l'instant présent. Je pense toujours au futur, et c'est super difficile pour moi de faire un bilan, a-t-il commencé par confier. Nous sommes premiers en Ligue des champions, qualifiés pour les huitièmes de finale. On a fait une bonne phase de groupes, un bon match en Coupe de la Ligue. On est premiers en Ligue 1. J'ai vraiment le sentiment qu'on a grandi. On est une équipe, on joue ensemble, mais c'est seulement mon sentiment d'aujourd'hui. Il faut que ça continue, c'est le défi. »Tuchel a aussi été appelé à ressasser les souvenirs, les meilleurs et les pires qu’il ait connus en 2019.: « Le pire souvenir ? C'est facile, le pire c'est le deuxième match contre Manchester United. Après, il y a beaucoup de meilleurs moments. Je profite et je suis très heureux d'être chaque jour ici. C'est un grand cadeau pour moi de vivre dans le foot, dans un club comme le PSG où on me fait confiance. C'est la meilleure chose pour moi ». Des propos forts et qui ont de quoi chasser définitivement les rumeurs d’un possible départ vers d’autres cieux. Ou, tout du moins, de son propre chef.Si le technicien allemand est comblé dans la capitale française, c’est aussi parce qu’il peut compter sur un effectif très riche et au sein duquel Kylian Mbappé fait office de figure de proue. Ce dernier a 21 ans ce vendredi et fait partie des attractions du football mondial.: « Qu’il reste sans blessures, c’est la meilleure chose pour lui sportivement. Il va grandir, s’améliorer en capacités physiquement. C’est une force pour nous, il n’y a aucun doute On espère qu’il marquera le 40e but de l’année demain. » Un calendrier moins chargé pourrait épargner à l’international tricolore bien des bobos. De fait, n’est-il pas trop ambitieux en voulant combiner l’Euro et les JO l’été prochain ? La réponse de Tuchel : « On a parlé de ca il y a quelques mois. Il faut qu’il parle de ça avec Leonardo. Ce n’est pas entre moi et Kylian. »Enfin, Tuchel a aussi parlé du match qui se profile. Cette opposition face à Amiens au Parc pour clôturer l’année.: « Ils sont très forts pour défendre, et capables de jouer en contre-attaques. On devra être attentifs et concentrés. On a seulement eu deux jours entre les deux matches, peu d'entraînements, mais nous sommes dans un bon moment (…) C'est important, ce sera au Parc. On veut gagner le dernier match et je suis convaincu que l'équipe est prête pour ce dernier défi ». En cas de victoire, et alors qu’il compte un match en moins, le PSG est certain de finir l’année avec au moins sept points d’avance sur son premier poursuivant.