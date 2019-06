Milan, Fiorentina, Bologne… De Rossi a le choix

Le Cameroun et le Ghana, favoris du groupe F, font mardi leur entrée en lice à la CAN 2019, face respectivement à la Guinée-Bissau et au Bénin.

Tenant du trophée, learrive en Egypte sans grandes certitudes, et pas en avance. Une fronde des joueurs autour de la sempiternelle question des primes a perturbé les derniers jours de leur préparation. Les 23 Lions Indomptables et leur sélectionneur sont là et bien là. Sur leur route se dresse d'abord ce mardi la. Qualifiés pour leur deuxième CAN de rang, les Djurtus tenteront de faire douter leur adversaire, comme ils parvinrent à le faire lors du premier tour en 2017 en menant au score près de cinquante minutes avant de s'incliner dans le dernier quart d'heure. En soirée, lecherchera à se défaire du. Prometteurs lors de leurs matchs de préparation, les Ecureuils de Michel Dussuyer espèrent susciter le doute chez un adversaire qui ne les a battus qu'une seule fois par le passé.« Nous devons performer et montrer sur le terrain pourquoi nous sommes aussi favoris. Je pense que nous avons le talent et des chances de faire quelque chose de très important. »Lorsqu'on lui demande qui selon lui est le meilleur joueur des Black Stars, Christian Atsu répond Mubarak Wakaso. Mais le facteur X de cette équipe ghanéenne ces dernières années, cela a souvent été lui. Le milieu offensif de Newcastle fait partie de ces joueurs qui se transcendent dès lors qu'ils revêtent le maillot national. L'ex-"MVP" de la CAN 2015 entend de nouveau faire parler la poudre cette année.19h00 : Cameroun - Guinée-Bissau22h00 : Ghana - Bénin