Milan et la tentation Luka Modric (Real Madrid)

«Ça sera une belle finale inédite qui opposera deux équipes joueuses», a indiqué l'ancienne star des Blues avant d'ajouter : «La concentration et l’expérience seront déterminantes. Et je pense que l’équipe qui sera plus présente dans ces domaines aura mille chances de s’imposer». Mais, Didier Drogba a loué la constance de l’équipe algérienne qui «impressionne» à chaque sortie. «Ils ont montré une grosse solidarité en parvenant à chaque fois à étouffer leurs adversaires. Et j’espère qu’elle va confirmer en finale», a expliqué Didier Drogba, consultant à la Chaîne égyptienne, Time sport, durant la CAN. Drogba est aussi revenu sur le duel Riyad Mahrez-Sadio Mané qu s'annonce passionnant. «Ça sera un bon duel entre ces deux joueurs qui sont actuellement les meilleurs en Afrique et qui voudront tirer leur équipe vers le haut», dit-il. Interpellé sur la stratégie à mettre en place par Aliou Cissé pour contrecarrer la machine algérienne, Drogba affirme qu’il faudra des réglages en défense, mais surtout en attaque où le Sénégal pèche depuis le début de la compétition. «Le Sénégal doit corriger certaines lacunes en défense s’il veut gagner la finale», a-t-il ajouté. «J’espère que le Sénégal a retenu la leçon de sa défaite lors du premier match. Elle doit les gommer et montrer un autre visage pour battre l’Algérie, car ces derniers auront à cœur de marquer très tôt dans le match pour espère être à l’abri. Le Sénégal doit être plus tueur devant le but, ils ratent beaucoup d’occasions. Il faudra donc corriger cet impair », a-t-il précisé. Lancien attaquant ivoirien affirme qu’il faudra un grand gardien charismatique et de caractère, comme Oliver Kahn ou Manuel Neuer, pour espérer remporter une finale. «Cette rencontre sera plus intense que le premier match. C’est une finale, donc il y aura du tout», assure Drogba. Et de conclure : «c’est une finale, il faudra donc tout donner pour n’avoir pas de regret après».