Milan Badelj (Lazio Rome) de retour à la Fiorentina

Moise Kean, l'attaquant international italien de la Juventus Turin, rejoint officiellement Everton. Le deal a été officialisé ce dimanche. Montant du deal : trente millions d'euros, plus des bonus, pour un bail de cinq ans. Le protégé de Mino Raiola doit percevoir un salaire annuel de 3 M€ net avec les Toffees de Marco Silva.

(+ le transfert définitif d’André Gomes), Everton frappe un gros coup sur le marché des transferts. Les Toffees ont déboursé trente millions d’euros, plus des bonus, pour attirer l’attaquant international italien Moise Kean (19 ans, Juventus Turin ), auteur de six buts la saison passée en Serie A. Conseillé par Mino Raiola, le natif de Vercelli s’est engagé pour une durée de cinq ans avec la formation managée par le Portugais Marco Silva. Et, aux côtés des coéquipiers de Jordan Pickford, la pépite transalpine doit percevoir un salaire annuel estimé autour de 3 M€ net. Une signature qui pourrait être suivie de celle d’Abdoulaye Doucouré (26 ans). Lié jusqu’en juin 2023 avec Watford, l’ancien milieu de terrain de Rennes serait en contacts avancés le club basé à Liverpool. Selon L’Equipe, une proposition de 30 M€ aurait été formulé, mais les Hornets réclameraient un minimum de quarante millions d’euros pour négocier.