Milan AC : Taison (Shakhtar) en plus de Rebic (Francfort) ?

Marseille a validé sa victoire à Nice dans la semaine en s’imposant contre Saint-Etienne dimanche (1-0). Déjà buteur contre les Aiglons, Dario Benedetto a offert la victoire à l’OM pour les 120 ans et le club olympien rejoint un petit groupe aux portes du Top 5 de L1.

Le debrief

L’instant T :

Jordan Amavi n’aurait certainement pas dû terminer cette rencontre sur le terrain. En plein cœur de la seconde période, son tacle sur Sergi Palencia, qui l’avait devancé à la course pour centrer, était tout sauf maîtrisé. Pour preuve, le latéral de Saint-Etienne est sorti avec une belle entorse de la cheville droite. Mais l’arbitre, malgré visionnage des images, n’a pas jugé bon d’exclure le défenseur de l’OM. Et pourtant…

Les buts

Les tops et les flops

Dario BENEDETTO (7)

Zaydou YOUSSOUF (6)

Miguel TRAUCO (3)

La feuille de match

MARSEILLE – SAINT-ETIENNE : 1-0

Marseille

Saint-Etienne

Il est encore trop tôt pour faire de Dario Benedetto le « grantatakan » tant attendu à l’OM depuis le lancement du « Champions Project ». Mais sa première titularisation à l’Orange Vélodrome s’est déroulée selon un scénario rêvé. Auteur du seul but de la rencontre, l’attaquant argentin a offert la victoire à Marseille pour les 120 ans du club, dans un match contre un concurrent direct, Saint-Etienne (1-0). L’OM et lui ont ainsi bouclé idéalement une semaine qui a lancé pour de bon leur saison, après le succès à Nice mercredi où l’ancien de Boca Juniors avait déjà ouvert le score (1-2). Les Olympiens rejoignent ainsi un petit groupe à sept points en L1, où figurent notamment Lyon et Nantes. Les Stéphanois se retrouvent eux 16emes, avec seulement quatre points au compteur, après s’être toutefois déplacés trois fois sur les quatre premières journées.Tout part d’un une-deux splendide entre B.Sarr et Benedetto, auteur d’une délicieuse remise en talonnade. L’ailier de l’OM déborde sur la droite et fixe la défense pour lancer M.Sanson, qui centre à l’aveugle en une touche. Benedetto est le premier pour reprendre au point de penalty et battre Ruffier à bout portant.Dario Benedetto ne pouvait rêver meilleur baptême pour sa première titularisation au Vélodrome. Buteur à la conclusion d’une action qu’il avait initiée d’une talonnade splendide, l’attaquant argentin a montré toutes ses qualités : décrochages judicieux, justesse techniqu et spontanéité. Une chose est certaine, l’Orange Vélodrome l’a déjà adopté.Lancé en première période en raison des circonstances, pour remplacer un Jean-Eudes Aholou blessé, Zaydou Youssouf a démontré pourquoi Saint-Etienne avait misé sur lui. Il a brillé dans son duo à la récupération avec Yann M’Vila, avec beaucoup de confiance et d’assurance. Tout aussi à l’aise quand il est monté d’un cran en fin de match.Aligné en piston gauche, Miguel Trauco a énormément souffert dans ce match. Emprunté techniquement et maladroit offensivement, en particulier dans ses centres, le latéral péruvien n’était pas plus inspiré défensivement. Bouna Sarr s’est ainsi régalé de boulevards dans son dos. Trop limité contre un adversaire de ce calibre.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Millot (: Benedetto (33eme) pour Marseille: M.Sanson (60eme), Amavi (66eme), M.Lopez (87eme) et Strootman (92eme) pour Marseille - Moukoudi (14eme) et L.Perrin (73eme) pour Saint-Etienne: AucuneS.Mandanda (cap) () – Sakai (), Bo.Kamara (), A.Gonzalez (), Amavi () – M.Lopez (), Strootman (), M.Sanson () puis Germain (64eme) – B.Sarr () puis Khaoui (83eme), Benedetto () puis Thauvin (80eleà, Payet (: Y.Pelé (g), Caleta-Car, Radonjic, Chabrolle: A.Villas-BoasRuffier () – Debuchy (), L.Perrin (cap) (), Moukoudi () - Palencia () puis Cabaye (72eme), Aholou () puis Youssouf (32eme /), M’Vila (), Trauco () - Boudebouz () - Beric () puis Bouanga (60eme), Khazri (: J.Moulin (g), Nadé, Nordin, Hamouma: G.Printant