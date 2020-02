Milan AC : le flou persiste autour du prochain entraîneur

Justin Fashanu, ancien joueur de Norwich et Nottingham Forrest va être intronisé au Hall of Fame du musée national du football. Il était connu pour avoir avoué son homosexualité au cours de sa carrière.



Justin Fashanu was born 59 years ago today, what a goal this was! pic.twitter.com/Iwcis8suSz

— When Football Was Better (@FootballInT80s) February 19, 2020



« C’est l’un des hommes les plus courageux que j’ai rencontré »

Véritable star du championnat d’Angleterre dans les années 1980, Justin Fashanu avait fait les beaux jours de Norwich City et de Nottingham Forest au tournant des années 80. Le joueur d'origine nigériane avait notamment remporté le trophée du plus beau but de la saison après sa volée mémorable contre Liverpool en février 1980. Une carrière au milieu des années 80 avait stoppé son ascension.Justin Fashanu n’était pas seulement connu pour ses talents de footballeur, il fut aussi le premier joueur en activité à avoir fait publiquement son coming-out en 1990. Un acte courageux, mais qui ne passera pas auprès de sa famille, de ses coéquipiers et du public. Abandonné de tous, Fashanu sera retrouvé mort, pendu dans son garage, le 2 mai 1998, avec une lettre de suicide à coté de lui. Sa nièce, Amal Fashanu a réagi au micro de la BBC, concernant l’intronisation de son oncle dans le temple de la renommée : « Il est ici maintenant, vous l’avez connu, nous le respectons tous, on lui a donné la position qu’il mérite, et pour moi, c’est tout ce que j’ai toujours voulu pour Justin. » La nièce du footballeur met en avant aussi le courage de Fashanu : « Je ne comprends pas, même aujourd’hui, comment Justin l’a fait. C’est l’un des hommes les plus courageux que j’ai rencontré. À son époque, avouer son homosexualité en public était quelque chose d’inenvisageable dans le sport. »