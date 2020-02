Milan AC : Le fils Maldini a joué

Retrouvez toutes les réactions des acteurs du match entre Nice et Lyon (2-1), ce dimanche, pour le compte de la 22eme journée de Ligue 1.

"On est allé chercher la réussite qui nous manquait parfois depuis décembre. Hicham Boudaoui ne calcule pas. Et aujourd’hui il a été très impressionnant. Je suis agréablement surpris de son intelligence tactique et de ce qu’il nous apporte en ce moment".

Patrick Vieira (entraîneur de Nice) :Rudi Garcia (entraîneur de Lyon) : « C'était un match bizarre. On a le match en main jusqu'à l'exclusion. Puis, on a pris un but gag, la frappe n'était pas cadrée. Puis on est revenu sur un très bon travail d'AouarLa suite a été une déception. J'attendais mieux de la seconde mi-temps. À dix contre dix, j'attendais beaucoup. On n'a pas cadré et on a eu des situations où on n'a pas été lucide dans la finition. En seconde mi-temps, ils en voulaient plus que nous, le ballon n'a pas bien circulé. L'équipe était en mode gestion. On ne peut pas se permettre d'être en mode gestion, mais en mode détermination. Ensuite, le but arrive sur une bonne action de Nice. À 10 contre 10, il faut profiter des espaces. On a été trop lents dans la manœuvre. On avait l'occasion de passer quatrièmes, on ne l'a pas saisi. On perd des points sur le podium. Maintenant il faut réagir dès mercredi contre Amiens. C'était un match particulier. On va dire ça comme ça... »