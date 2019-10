Milan AC : Départ imminent de Marco Giampaolo  ?

Le Milan AC pourrait prochainement remercier Marco Giampaolo selon La Gazzetta dello Sport. Mais qui pourrait succéder au cinquantenaire sur le banc lombard ?

, Marco Giampaolo (52 ans) se rapprocherait toujours un peu plus de la sortie. Les coéquipiers de Suso se sont imposés le week-end dernier contre le Genoa (2-1, 7eme journée de Serie A), mais l’ancien coach de la Sampdoria Gênes ne devrait pas faire de vieux os en Lombardie. Selon les informations de nos confrères de La Gazzetta dello Sport, le natif de Bellinzona aurait perdu ses derniers soutiens chez les Rossoneri, et les dirigeants milanais s’activeraient pour lui trouver un successeur. Dans cette optique, Luciano Spalletti (60 ans, libre) ferait office de priorité, mais ce dernier serait parti pour prendre une année sabbatique suite à son limogeage de l’Inter Milan. Parmi les alternatives, on retrouverait Rudi Garcia (qui réclamerait un engagement courant jusqu’en juin 2021), Stefano Pioli (qui pourrait se contenter d’un contrat de courte durée) et Claudio Ranieri (qui pourrait simplement faire un intérim). A noter que l’ex-entraîneur de l’OM aurait les faveurs du directeur sportif Ricky Massara, les deux hommes ayant d’ores et déjà travaillé ensemble à la Roma.