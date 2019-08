Milan AC : C'est officiel pour Rafael Leao (Lille)

Alors que l’Olympique de Marseille est loin de disposer de moyens illimités dans ce Mercato, le club phocéen devrait s’appuyer sur quelques jeunes issus du centre de formation la saison prochaine. En conférence de presse, André Villas-Boas a fait le point sur les éléments amenés à intégrer le groupe pro, de Lucas Perrin à Florian Chabrolle.

Il a été question d’Adil Rami, d’Alvaro Gonzalez ou encore de Dario Benedetto. Présents en conférence de presse jeudi, Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont balayé l’actualité de l’Olympique de Marseille dans la foulée de la présentation du défenseur espagnol. Et si le Mercato a été longuement évoqué,En commençant par le secteur défensif : « Normalement un effectif comporte quatre défenseurs centraux, le quatrième peut être un jeune, a-t-il expliqué. Il y aura peut-être aussi un jeune central qui sera Lucas Perrin. Il a fait une très bonne pré-saison, je suis content de sa progression donc on va le garder avec l’effectif pro ». Et le joueur de 20 ans ne sera pas le seul à gravir un échelon.Malgré tout, « AVB » s’est montré clair : il ne fera pas jouer les jeunes pour le plaisir : « Je suis très direct avec les jeunes joueurs. Quand il a la capacité pour jouer, il joue. S’il n’est pas au niveau, il ne joue pas. Il attend, a-t-il annoncé. A Chelsea, j’ai fait jouer Oriol Romeu qui venait du Barça B parce que je pensais qu’il était meilleur qu’Obi Mikel à ce moment-là ». Malgré tout, l’ancien coach des Blues ne disposera pas d’un groupe très élargi et devra s’adapter en conséquence : «Je suis très content de (Florian) Chabrolle aussi ». Le milieu de 21 ans s’est offert son premier but en pros lors du carton phocéen face à DC United (8-1) et a impressionné le technicien portugais par ses qualités techniques.Reste le cas, plus épineux, de la pépite Isaac Lihadji. Alors que l’OM a vu Mario Balotelli, Lucas Ocampos et Clinton Njie quitter le navire, l’arrivée de Benedetto ne suffira pas à combler ce trou. Convaincant lors de cette préparation, l’attaquant de 17 ans pourrait donc être amené à franchir un palier, lui aussi. Problème,: « J’en ai discuté avec Isaac Lihadji. Ses agents parlent avec Andoni (Zubizarreta), je lui laisse ce type de choses. J’espère qu’on va trouver un accord, a déclaré AVB. On va faire une proposition à notre niveau et j’espère qu’il va accepter. Nous discutons avec Isaac mais nous ne pouvons pas surpayer. Nous devons être raisonnable pour un joueur qui a disputé zéro minute avec l’OM ». Selon Sport, le natif de Marseille a en tout cas convaincu de très grosses écuries lors de ses récentes apparitions, puisque le FC Barcelone, Manchester United et Everton seraient attentifs à sa situation…