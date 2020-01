Mikel Arteta (Arsenal) ne lâche pas Aubameyang

Mikel Arteta prône l'union sacrée. Le nouveau coach des Gunners a clamé qu'il voulait garder Aubameyang, après avoir fait de même pour Granit Xhaka.

Arsenal a battu Manchester United en Premier League mercredi soir et semble sur la bonne voie avec Mikel Arteta à sa tête. dont un certain Pierre-Emerick Aubameyang . Le nouveau boss des Gunners se montre inflexible à ce sujet :« Je ne pense même pas à cette possibilité. Je veux qu’il soit ici. J’ai eu une conversation avec lui, je voulais comprendre ses sentiments. Je voulais savoir pourquoi il pensait qu’Arsenal n’était peut-être pas le bon endroit pour continuer sa carrière. Je lui ai donné mon point de vue. Nous avons besoin de lui. J’ai dit "non" au club et "non" au joueur ». S'il ferme la porte aux départs, Arteta n'est pas contre des arrivées potentielles cet hiver, surtout avec la grave blessure de son défenseur Calum Chambers : «Je donnerai mon avis sur les choses que nous pouvons améliorer. La blessure de Calum change nos plans en défense », a confié le coach basque.