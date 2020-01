Mikel Arteta (Arsenal) : "Jouer contre le Leeds de Bielsa, c'est comme aller chez le dentiste"

Lauréat de Leeds avec Arsenal mardi soir en FA Cup, le manager d'Arsenal Mikel Arteta a évoqué la difficulté rencontrée face à l'équipe de Bielsa.



Arsenal s'est difficilement défait de Leeds lundi soir lors du troisième tour de FA Cup sur un but de Reiss-Nelson. S'il a rendu hommage à ses hommes, Mikel Arteta, le coach des Gunners, a reconnu la difficulté d'affronter une telle équipe : « Maintenant, je suis vraiment content, mais nous avons vu deux équipes différentes de la première à la deuxième période. J'ai essayé de leur dire exactement à quoi ils allaient faire face et après 32 minutes, nous avions gagné un duel, je pense. Nous avons changé d'attitude, de désir et d'organisation à mi-temps, puis nous étions complètement différents.», a confessé Arteta en conférence de presse.Grand admirateur de Marcelo Bielsa, le manager basque a comparé le fait d'affronter son équipe à un rendez-vous chez le dentiste : « J'ai regardé beaucoup de matchs de Leeds et ils ont battu toutes les équipes tous les trois jours. C'était bon pour mes joueurs d'apprendre et de souffrir sur le terrain. Je n'étais pas du tout content après la première mi-temps. Si vous n'êtes pas prêt pour Leeds, vous serez exposéC'est une super équipe et ce qu'ils ont construit est puissant. Quand je vois ce que je ne veux pas voir, je ne peux pas être heureux et je dois le leur faire savoir », a louangé le coach ibérique.