Mickael Essien dresse son équipe type de la décennie

Battu par Loubha FC (1-2), le club de Boké a vécu un drame, lundi soir. "Arrivé à Friguiadi aux environs de 23H, le bus transportant l'équipe et le staff technique a été victime d'accident de la circulation", précise un communiqué publié sur le site officiel du club . "Le mini-bus du Wakriya qui roulait sur sa voix, a fini sa course dans la queue d'un camion immobilisé en plein cœur de la route sans aucun indicateur de détresse. Ledit Camion transportait de gros bois, il était tombé en panne depuis des heures, les feux de signalisation se sont endommagés dans la circulation bien avant l'accident", poursuit le communiqué. Un premier joueur est décédé sur place, à savoir le jeune Sierra-Léonais, nouvelle recrue du club. "Le jeune défenseur international junior guinéen Issiaga Camara, et le milieu de terrain Aboubacar Camara sont dans un état très critique. Le gardien Amadou Koumbassa et le capitaine Ibrahima SORY Doumbouya ont eux de légères blessures", ajoute le communiqué. Un peu tard dans la soirée, le club a officialisé un deuxième décès : "Après Alfred Kargbo, une deuxième victime vient d'être enregistrée dans les rangs du Wakriya Athlétic Club. Le milieu de terrain guinéenconnu sous le nom de "Bobo" vient de rendre malheureusement l'âme." L'année dernière, le Wakriya avait aussi perdu son défenseur et capitaine Désiré Yaovi, suite à un accident de la route.