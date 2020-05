Rétro - Michel Platini, la carrière d’un Roi (vidéo)

Vers une fin de saison en Australie pour les clubs anglais de Premier League ?https://t.co/Wa7tG3x8vV — CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) May 3, 2020

Les dirigeants du football Anglais cherchent une terre pour accueillir le reste de la saison afin de respecter la condition mise en place par le gouvernement qui demande à ce que les matches soient joués sur terrain neutre ou à l'étranger., ancien joueur de Manchester United, aurait été derrière cette idée : "Ils prendraient tous les joueurs de Premier League, les diffuseurs et les médias et les placeraient en quarantaine pendant une semaine ou deux. Ensuite, ils les installeraient dans un environnement sain et qui a prouvé qu'il savait gérer le coronavirus. Il y a quelques lieux en Europe qui n'ont pas eu le coronavirus et qui pourraient accueillir la fin de la Premier League", a fait savoir l'ex-international anglais sur Sky Sport, dans des propos relayés par RMC.Un agent Anglais, du nom de Gary Williams, milite pour que la fin de saison se joue en Australie : "Je regarde ce qui se passe en Angleterre avec le cœur lourd. Nous voulons aider", a indiqué au Sun, Glenn Sterle, sénateur de l’Etat de Perth, toujours selon RMC. "Nous n’avons presque pas de nouveaux cas. Il s’agirait simplement de mettre nos amis en quarantaine quand ils arriveront et ensuite nous serons opérationnels. Lorsque Gary (Gary Williams, l’agent en question) l’a mentionnée pour la première fois, j’ai pensé que c’était une merveilleuse idée. C’est le centre de l’univers sportif en Australie. Nous avons le beau temps et de l’air frais, ce serait idéal." "J'ai également discuté avec des représentants du gouvernement britannique, ils sont enthousiastes. On doit encore se parler cette semaine", a-t-il conclu. Sil'Australie est une option, il y a deux autres au cas où la Premier League plaide pour une délocalisation à l'étranger. Il s'agit de Malte et du Qatar.A lire aussi >> Le Top 5 des joueurs africains les plus utilisés en Premier League