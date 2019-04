Michel Der Zakarian prolonge son contrat avec Montpellier

Sadio Mané (Sénégal / Liverpool)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Naby Keita (Guinée / Liverpool)

Edson Mexer (Rennes / Mozambique)

Nicolas Pépé (Lille / Côte d'Ivoire)

Il ne s’arrête décidément plus de marquer Sadio Mané. Auteur de son 19e but après l’ouverture du score de Naby Keïta, il vient d’inscrire son deuxième but du match pour le quatrième but des Reds face à Huddersfield (2-0). Le Sénégalais porte son compteur de buts à 20 réalisations et ne pointe qu'à une unité de son coéquipier Mohamed Salah. Le Lion pourrait encore rêver de gagner le titre du meilleur buteur !À Anfield, le Liverpool FC a écœuré Huddersfield Town (5-0) après un festival offensif. Mohamed Salah a offert le premier but à Naby Keita avant de marquer un doublé (46e et 83e). Mohamed Salah compte désormais 21 buts en Premier League cette saison. Il est bien installé en tête du classement des buteurs devant Sergio Agüero et son coéquipier Sadio Mané, qui comptent chacun 20 réalisations. Le Pharaon connaît peut être une saison moins prolifique par rapport à sa première sous le maillot des Reds mais il fait mieux que plein d'autres buteurs du championnat Anglais.Opposé au dernier du championnat, Liverpool n’a pas mis du temps pour envoyer un signal fort aux visiteurs. Moins d’une minute après le coup d’envoi, Naby Keïta presse un adversaire pour glisser la balle à Mohamed Salah. L’Egyptien lui remet le cuir dans sa course et le guinéen enchaîne par un tir qui ne laissera aucune chance à Lössl. L’ancien du RB Leipzig ouvre le score et montre la voie à ses coéquipiers. En ouvrant le score 15 secondes seulement après le début du match, Naby s’est offert un record dans l’histoire des Reds. Le Guinéen a inscrit le but le plus rapide de Liverpool dans le championnat anglais. Les Reds s’imposent finalement (5-0). Naby Keïta compte désormais trois buts dans la saison dont deux en championnat.Le défenseur mozambicain Edson Mexer, auteur du second but rennais, a été l’exemple parfait de son équipe : en difficulté en début de match, avant de monter en puissance. En fin de contrat le 30 juin prochain, Edson Mexer s’est offert une soirée de feu au Stade de France, samedi soir. Evidemment, le Mozambicain a, comme ses partenaires, souffert durant l’entame de la finale avec un PSG étouffant toutes velléités bretonnes, avec 82 % de possession dans le premier quart d’heure. Puis l’ancien défenseur du Nacional Madère a repris du poil de la bête. Mexer a éteint le trio offensif parisien en deuxième période. Dans sa zone, Neymar et Mbappe n’ont plus été que des ombres. Comme lors des soirées européennes du début de printemps, Mexer s’est fait dominant. Aussi rayonnant qu’à ses débuts en Bretagne, durant l’été 2014. Grâce à lui, Rennes remporte sa troisième Coupe de France !La saison est en train de s’achever comme elle a commencé pour Nicolas Pépé. Ce dimanche, l’attaquant ivoirien a participé au festival de Lille contre Nîmes à l’occasion de la 34è journée de Ligue 1 en signant sa 20ème réalisation de la saison. Alors que son équipe menait déjà 3-0, il fallait bien que Pépé marque. Et il l’a fait à la 81e minute. L'attaquant ivoirien de 23 ans égale le record de l'attaquant belge Eden Hazard , passé par le LOSC entre 2007 et 2012 et aujourd'hui au Chelsea FC . L'ancien Angevin n'a donc plus besoin que d'un succès pour dépasser définitivement Eden Hazard , peut-être dès dimanche prochain lors du déplacement des dogues sur la pelouse de l'Olympique de Lyon