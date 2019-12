Michel Der Zakarian (MHSC) s'attaque à Neymar : "Il est toujours en train de pleurer"

L'attitude de Neymar a déplu à Michel der Zakarian. Le coach du MHSC a confié à Téléfoot que l'attaquant parisien était "toujours en train de pleurer".



Une altercation s'est produite samedi soir entre Neymar et l’attaquant de Montpellier Andy Delort à l’issue de la victoire parisienne (1-3) au stade de la Mosson. Le joueur héraultais avait reproché son attitude au Parisien : « Je l’ai trouvé un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. Je lui ai dit qu'il fallait respecter les gens. Quand tout le monde t'idolâtre, tu dois dégager du respect, une bonne éducation... Son attitude n'est plus à démontrer depuis qu'il est en France, il en rajoute beaucoup. », avait déploré Delort.L'attitude Neymar a également déplu à l'entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian, qui a eu des mots durs à l'encontre de l'ancien barcelonais : «On a été joueur. Quand il y a quelqu’un qui chambre, qui allume… En plus, il a un jeu qui provoque toujours l’adversaire à travers ses dribbles.», a tancé le coach du MHSC au micro de Téléfoot ce dimanche.