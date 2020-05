Metz : Oukidja rempile

Pourtant, les deux hommes avaient beaucoup fait parler d'eux lorsqu'ils étaient en sélection avec des querelles et des problèmes à répétition, notamment la guerre du brassard. Lors d'un Live Instagram avec l'ex-gardien des Eléphants, Copa Barry, Yaya Touré est revenu sur cette histoire. «Didier, c’est mon grand frère, c’était mon capitaine. Les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi, mais on est toujours resté tranquilles, sages. On se connait. Et puis Didier c’est quelqu’un que…Tout le monde le sait, son étoile, son image…Les gens ont interprété comme ils veulent. Que ce soit les fans, les politiques, la presse…», a lancé l'ancien milieu du FC Barcelone. «Moi, le plus important, c’était le bien pour le pays. Et aujourd’hui, quand je dis, je soutiens Drogba, c’est pour le bien aussi du pays. Aujourd’hui, avoir un joueur de cette trempe, qui va aller investir en Afrique…», a ajouté le quadruple Ballon d'Or Africain. A lire aussi >> Yaya Touré, un soutien de taille pour Didier Drogba !