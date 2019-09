Metz - Amiens / L1 (J6) : Chaîne TV, groupes, stats

Présent en conférence de presse à deux jours du choc contre le PSG, Moussa Dembélé a pointé les erreurs à corriger dimanche (21h). Pour l’attaquant lyonnais, l’OL doit montrer plus d’envie et de discipline pour reprendre sa marche en avant.

Dembélé : « En tant que joueur, tu veux être sur le terrain »

Mardi, on a manqué de juste technique. Contre le PSG, ça ne marchera pas si on joue comme mardi. J’ai regardé le match du PSG. On sait que c’est une grosse équipe. Ils progressent bien. Il va falloir faire une grosse prestation et surtout il faut rester concentrer.Il faut que l’on reste soudés. Il faut du temps au nouveau coach pour faire progresser l’équipe. Après, c’est collectif et on doit tout donner sur le terrain et bien travailler à l’entraînement pour accélérer le processus.Face au PSG, il faut avoir beaucoup d’envie et de discipline. Sur le match contre Angers (victoire 6-0), on a été constant sur 90 minutes. C’est ce que l’on n’a pas réussi à reproduire sur les derniers matchs.Frustré non, après quand tu es un attaquant, tu n’es pas toujours servi et puis on ne te voit pas souvent. Donc j'ai décidé de décrocher un peu plus, pour toucher plus de ballons et aider plus mes partenaires à faire monter le ballon. C'est moi-même, pas de consignes.J’ai besoin de marquer des buts et il faut que je gagne encore en régularité. En tant que joueur, c’est sûr que tu veux être sur le terrain, après le coach fait ses choix. On doit prouver tous les jours qu’on peut jouer dans cette équipe. Le plus important est le collectif et ça montre que personne n’est à l’abri.Le match est important et on va tout faire pour prendre les trois points. Mais le championnat sera encore très long derrière donc ça ne décidera pas du sort de la Ligue 1. C’est à nous d’imposer notre jeu dimanche soir.