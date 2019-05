Mesut Özil évoque son avenir avec Arsenal

Malgré un doublé d’Adrien Hunou, Rennes doit se contenter d’un match nul lors de la réception de Monaco, mercredi soir. Mené 2-0 à la pause, le club de la Principauté est revenu grâce à l’inévitable Radamel Falcao. Il s’agit d’un point précieux dans la course au maintien.

41% - Radamel @FALCAO a inscrit 41% des buts de @AS_Monaco en Ligue 1 cette saison (14/34), meilleur ratio parmi les joueurs de l'élite. Tigre 🐯. #SRFCASM pic.twitter.com/SMs5xU7ZHw

— OptaJean (@OptaJean) 1 mai 2019



2002 - Eduardo Camavinga est le 1er joueur né après le 1er janvier 2002 à débuter un match dans les 5 grands championnats européens. Précocité. #SRFCASM pic.twitter.com/D5QNKb3jT0

— OptaJean (@OptaJean) 1 mai 2019



L1 (34eme journée) / RENNES - MONACO : 2-2

Rennes

Monaco

Malgré l’absence de Benjamin André, Ismaïla Sarr, Clément Grenier et Mbaye Niang, le Stade Rennais n’a pas raté son entame de match lors de la réception de Monaco, mercredi soir. Alors qu’Hatem Ben Arfa a débuté sur le banc des remplaçants, on pouvait craindre une légère décompression suite au succès du week-end dernier en finale de la Coupe de France, mais les troupes de Julien Stéphan ont réalisé un début canon afin de balayer les doutes. Avec deux buts dans les dix premières minutes (3eme et 9eme), Adrien Hunou a parfaitement profité des lacunes de la défense adverse.A la lutte pour le maintien, le club de la Principauté a connu un sérieux retard à l’allumage (et les visiteurs peuvent remercier M.Wattelier de ne pas avoir expulsé Jean-Eudes Aholou en fin de première période...), mais il faut souligner le mental de cette équipe. Au retour des vestiaires, les hommes de Leonardo Jardim sont passés en 4-4-2 avec l’entrée du Brésilien Vinicius. Un changement tactique qui a été suivi d’un vrai mieux. Alors que Benjamin Bourigeaud a raté l’occasion de tuer le match (51eme), l’ASM a fini par revenir par l’intermédiaire de l’inévitable Radamel Falcao (69eme et 75eme), les locaux ayant de plus en plus de mal au niveau physique. Un doublé qui fait un bien fou aux coéquipiers d'El Tigre qui ont affiché un visage nettement plus conquérant lors du second acte. Avant le choc de dimanche prochain contre l’ASSE (35eme journée), les Monégasques disposent de quatre points d’avance sur le barragiste caennais. L'essentiel a été assuré, même si cela n'a pas été sans une grosse frayeur.Idéalement servi par Del Castillo sur le côté gauche de la surface de l’ASM, Léa-Siliki centre instantanément en direction d’Hunou qui ajuste S.Sy au second poteau. Abandonné par sa défense, le gardien monégasque ne peut rien faire sur cette frappe du pied droit.Lancé par Del Castillo sur le côté gauche, Hunou part défier S.Sy. Alors que le gardien monégasque est sorti pour fermer l’angle, le Breton fait mouche avec une frappe enroulée du pied droit. Le dernier rempart de l’ASM est battu sur sa gauche. M.Wattelier décidé de valider ce but malgré la position litigieuse de l’attaquant rennais au départ de l’action.Après avoir percuté sur le côté gauche, R.Lopes pénètre dans la surface de l’ASM. Le Portugais se met sur son pied gauche, mais son tir est repoussé par Koubek.Oublié par les défenseurs monégasques, Hunou peut armer une reprise de volée du pied droit au niveau du point de penalty, mais S.Sy est à la parade. Le gardien monégasque était vigilant sur sa gauche.Sur un centre de Bensebaini depuis le côté gauche, H.Traoré contrôle dans la surface de l’ASM. Le latéral rennais enchaîne avec une frappe du pied gauche, mais cela ne trouve pas le cadre du but de S.Sy.Sur le côté gauche, Léa-Siliki déclenche un centre parfait pour Bourigeaud. Mais, seul au second poteau, l’ancien Lensois ne parvient pas à cadrer sa demi-volée du pied droit. Le milieu de terrain rennais a été gêné par le rebond.Sur un centre parfait de D.Sidibé depuis le côté droit, Falcao place un coup de tête hors de portée de Koubek. Battu sur sa gauche, le gardien tchèque ne peut que constater sur les dégâts.Koubek repousse des poings une première tentative, mais le ballon revient sur Falcao qui arme une magnifique reprise de volée acrobatique du pied gauche pour le 2-2 !S.Sy détourne en corner une belle frappe enroulée du pied gauche de Del Castillo.Après avoir manqué de justesse sur sa seule véritable occasion de la première période,a inscrit un doublé importantissime. Avec le passage en 4-4-2, le Colombien a enfin reçu le soutien nécessaire. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid s'est comporté comme un vrai patron.Auteur d’un doublé express,a parfaitement profité des lacunes défensives de l’ASM. En l’absence de Siebatcheu, Sarr et Niang, le numéro 23 a parfaitement pris le relai aux avant-postes. Le natif d’Evry aurait même pu inscrire un coup du chapeau sans un bon arrêt de Sy.Aligné aux côtés de Johansson,(16 ans) a séduit pour la première titularisation de sa carrière parmi l’élite. Appliqué dans ses transmissions (94% de passes réussies), l’espoir rennais a fait preuve d’une belle activité.Il y a eu de l’envie, maisa eu beaucoup trop de déchet ce mercredi soir (29 ballons perdus). Discret au niveau offensif, l’ancien Rémois n’a pas été à la fête face à R.Lopes.Titularisé aux côtés de Jemerson,a connu une première période catastrophique. Impliqué sur les deux buts rennais, l’international français U19 a multiplié les erreurs de placement. Ce fut nettement mieux au retour des vestiaires, mais l’espoir monégasqueAvec l’absence de Glik (suspension),aurait dû se comporter comme le leader de la défense monégasque, mais le Brésilien a une nouvelle fois déçu.Alors que le deuxième but d’Adrien Hunou apparaît litigieux, M.Wattelier a fait preuve de clémence avec Aholou qui aurait dû écoper d’un second carton jaune en fin de première période. Il a aussi oublié deux corners pour l’ASM, et on peut clairement parler d’une prestation ratée.Temps doux - Pelouse en bon état: M.Wattelier (: Hunou (3eme et 9eme) pour Rennes – Falcao (69eme et 75eme) pour Monaco: Bensebaini (45eme) et Bourigeaud (86eme) pour Rennes – Aholou (35eme) et Falcao (64eme) pour Monaco: AucuneKoubek () – H.Traoré (), Da Silva (cap) (), Mexer (), Bensebaini () – Johansson () puis Gélin (79eme), Camavinga () puis Ben Arfa (64eme) – Bourigeaud (), Del Castillo (), Léa-Siliki () puis Zeffane (75eme) – Hunou (: Ab.Diallo (g), Nyamsi, Nkada, Laurienté: J.StéphanS.Sy () – D.Sidibé (), Jemerson (), B.Badiashile (), Ballo-Touré () – A.Silva () puis Naldo (63eme), Aholou () puis Vinicius (46eme –) – G.Martins (), Golovin (), R.Lopes () – Falcao (cap) () puis N’Doram (92eme): Hagège (g), Henrichs, Chadli, M.Sylla: L.Jardim