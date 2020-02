Les 5 meilleurs joueurs du monde selon Leo Messi !

Juninho, le directeur sportif de l’OL, a confirmé que le milieu de terrain français de la Juventus Turin, Blaise Matuidi, plaisait au club lyonnais.

Juninho voit en Matuidi un « leader »

Selon les révélations faites par Jean-Michel Aulas à la presse transalpine , l’OL a tenté de mettre la main sur Blaise Matuidi lors du dernier mercato estival. Ce fut sans succès,C’est ce qu’a suggéré Juninho, le directeur sportif du club, vendredi à l’issue du match de championnat contre le FC Metz (2-0) Le Brésilien est un grand fan de l’ancien joueur du PSG, et il ne s’est pas gêné pour le clamer haut et fort. « C’est un très bon joueur, et aussi un compétiteur et un champion. Notre équipe est jeune, et c’est ce genre de joueurs qui manque clairement à notre jeune équipe de l’OL. Car on manque d’expérience et de leader », a-t-il déclaré au micro deDes compliments qui devraient toucher l’international français.