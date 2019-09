🔴FIFA - The Best: Lionel Messi élu meilleur joueur du monde !

Interrogé en marge des Trophées « The Best » lundi soir, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a réitéré sa confiance en Sylvinho mais a aussi réclamé des résultats.

Au lendemain de la dĂ©faite de l’Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain (0-1), on guettait la premiĂšre rĂ©action de Jean-Michel Aulas. Elle a eu lieu ce lundi soir, au micro de RMC Sport, en marge des trophĂ©es « The Best », Ă Milan, oĂč le prĂ©sident lyonnais Ă©tait prĂ©sent. « On est un peu dans le creux de la vague », a reconnu le patron de l’OL, en rĂ©fĂ©rence aux mauvais rĂ©sultats de son club depuis un mois. « Il va falloir se poser les questions qu’il convient pour ne pas prendre trop de retard. On n’a pas bien dĂ©butĂ©, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Il faut absolument revenir Ă la place qu’on souhaite », a insistĂ© Jean-Michel Aulas.Pendant l’étĂ©, le prĂ©sident lyonnais avait pressĂ© Juninho de revenir entre RhĂŽne et SaĂŽne pour occuper le poste de directeur sportif. Le retour de la lĂ©gende brĂ©silienne a coĂŻncidĂ© avec une lĂ©gĂšre mise en retrait d’Aulas, qui a laissĂ© l’ancien milieu de terrain prendre les rĂȘnes du sportif. C’est notamment lui qui a choisi Sylvinho pour succĂ©der Ă Bruno Genesio. Et mĂȘme si les rĂ©sultats ne sont pas encore au rendez-vous, JMA maintient sa confiance au duo. « Ma confiance est totale mais elle n’exclut pas le contrĂŽle. On va essayer de mettre en place un certain nombre de choses complĂ©mentaires autour de ce qui a Ă©tĂ© bien initialisĂ©. Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut avoir des rĂ©sultats, c’est la loi du football », a prĂ©venu Aulas.