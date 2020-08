▷Vidéo: Les supporters du Barça protestent contre le départ de Messi

D'un camp de réfugiés au Ghana à la final de la Champions League, en passant par Edmonton et Vancouver 🇨🇦 Petit retour sur le parcours express d'Alphonso Davies, l'international canadien vainqueur de la Coupe d'Europe ! @MLS_FRA @FCBayern_French pic.twitter.com/GkV11hS4sW — Culture Soccer (@CultureSoccer) August 24, 2020

The moment 🇨🇦💙 https://t.co/szYmUPP0aN — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) August 23, 2020

🇬🇭 Né dans un camp de réfugiés au Ghana 🇨🇦 Apprend à jouer au football au Canada 🇩🇪 En 2019, devient arrière-gauche au Bayern de Munich, qui remportantera la #UCLFinal pour la 6ème fois 🏆 Envie de connaître la vie d'Alphonso Davies ? 👉 https://t.co/LSCwujbrRM — UNHCR Belgique (@UNHCRBelgique) August 24, 2020

Voir cette publication sur Instagram Dream come true 😍🏆 #AD19⚡️ Une publication partagée par A D 1 9⚡️ (@alphonsodaviess) le 23 Août 2020 à 3 :19 PDT

Le talentueux latéral gauche du Bayern Munich,(19 ans), prouve qu’avec le travail et la persévérance on peut réaliser les rêves les plus fous. Le voir aujourd’hui faire étalage de toute l’étendue de son talent sur les terrains allemands et européens tient presque de l’évidence. Pourtant, le fantasque gaucher a grandi dans l’horreur de la seconde guerre civile (1999-2003) au pays de. Loin, très loin des joutes européennes et des projecteurs de la. Originaire duque sa famille a fui pour échapper à la guerre, le jeuneest né àau, le 2 novembre 2000, dans un camp de réfugiés. «», décrira sa maman, Victoria Davies, à Bild en 2018.a presque cinq ans lorsque ses parents, confrontés à l'insécurité et la misère, sont autorisés à émigrer au. A Windsor (Ontario) d'abord, puis plus tard à Edmonton (Alberta). Sur cette terre de hockey sur glace, le football va bouleverser la vie du jeune migrant qui ne vit que pour le "soccer". A seulement neuf printemps, n'ayant pas les moyens de se payer une licence, il intègre un club local grâce à un programme d'aide aux enfants défavorisés. Mais la vie est rude pour les nouveaux venus... «», se rappelle son premier entraîneur, Nick Huoseh, devenu son agent. «» se rappelle le jeune Davies Omorou.Talent précoce, travailleur et obstiné, Davies Omorou fait étalage d’un talent certain. Très vite le surdoué libérien se fait une sacrée réputation dans l'Ouest canadien et ses prouesses reviennent rapidement aux oreilles des prestigieuses formations de. C’est alors que le joyau africain effectue le grand saut vers le football de haut niveau en ralliant les rangs desà 14 ans. Aligné tantôt en pointe de l’attaque, tantôt sur les ailes, Davies foudroie un à un les records de précocité du football canadien. A seulement 15 printemps, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'(D3 nord-américaine à l'époque), puis effectue ses grands débuts en(deuxième plus jeune joueur de l'histoire derrière Freddy Adu) la même année.En juin 2017, l’enfant duobtient la nationalité canadienne et, le même jour, est convoqué par le sélectionneur national,. Il s'impose alors comme étant le plus jeune joueur de l'histoire de l’équipe nationale du! Le 25 juillet 2018, la franchise de Vancouver annonce qu'elle a accepté une offre dupour la coqueluche des "Whitecaps". Cependantne rejoindra le géant allemand que le 1er janvier 2019 car il n'avait pas encore 18 ans. Son transfert est estimé à 22 millions de dollars (près de 20 millions d'euros) avec bonus. Un record pour la MLS !Replacé au poste de latéral gauche par, Alphonso Davies y prend rapidement ses marques. Rapidement acclamé par les supporters allemands grâce à ses prouesses de haut vol, "" contraint la superstar autrichienneà évoluer dans l’axe et envoie le prodige françaissur le banc. Il devient petit à petit indispensable sur le flanc gauche de l’armada bavaroise Le reste de l’histoire est tout aussi extraordinaire. Alors qu’il disputait cette année sa deuxième saison en Europe, l’enfant devient de décrocher la plus prestigieuse des compétitions de clubs européens. A seulement 19 ans, il devient le premier footballeur canadien à remporter la(victoire du Bayern Munich 1-0 face au PSG) ! Nul doute que nous allons encore entendre parler de ce jeune footballeur au destin hors du commun ! A lire aussi >> Bayern Munich : Alphonso Davies se mobilise pour les réfugiés