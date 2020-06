FC Barcelone: grande décision prise pour l'avenir de Messi !

Le Barça va lancer l'opération blindage pour Lionel Messi !

Après avoir longtemps joué la montre, les dirigeants duseraient désormais passés à l’offensive pour faire signer un nouveau bail à leur superstar argentine,. C’est ce que rapporte ce samedi le très informé quotidien catalan, évoquant des négociations qui seraient déjà en cours entre les deux parties.Le numéro 10 blaugrana est, pour rappel, lié aujusqu’en. Il avait la possibilité jusqu’à début juin de partir gratuitement vers un autre club, mais il est resté fidèle à son club de toujours. >> Barcelone : Messi ne profitera pas de son bon de sortie soufflera ses 33 bougies le 24 juin prochain. S’il paraphe un nouveau bail de longue durée avec les "Blaugrana", il y a fort à parier que ce sera son dernier du côté du. Reste à savoir jusqu’où sa direction est prête à monter pour le dissuader d’aller voir ailleurs.Il convient de rappeler que le sextuple Ballon d’or s'impose déjà comme étant le footballeur le mieux payé de la planète, avec un salaire annuel estimé à. Offrir le même type de contrat constituerait déjà un énorme sacrifice pour le, au vu de ses difficultés financières du moment.A lire aussi >> FC Barcelone: Samuel Eto'o se prononce sur l'avenir de Messi Après avoir fait les beaux jours du Barça,pourrait notamment être tenté de boucler la boucle avec les Newell’s Old Boys , mais les champions d'Espagne devraient donc s’activer pour repousser cette éventualité le plus tard possible.