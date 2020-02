🔴Laureus Awards 2020: Lionel Messi élu sportif de l’année !

Fat’91 et Manu nous ont livrĂ© leur avis sur le match, que nous partageons avec vous avec beaucoup de plaisir.@walidacherchour Ce duo sera l’une des principales menaces cĂŽtĂ© Dortmund mĂȘme si l’animation collective avec les pistons Hakimi et Guerreiro peuvent aussi faire mal au PSG. Haaland a montrĂ© qu’il avait la capacitĂ© Ă marquer dans n’importe quel position et en s’adaptant Ă une Ă©quipe qu’il vient de dĂ©couvrir. Quand Ă Sancho, c’est vĂ©ritablement l’homme en forme cĂŽtĂ© Allemand.. il fait un dĂ©but d’annee 2020 monstrueux et il va falloir que les latĂ©raux parisiens soit trĂšs costaud. @EltoMok Vu les blessures qui ont impactĂ© le BVB rĂ©cemment, l’importance de ce duo a augmentĂ©. Sancho est un meilleur joueur cette saison avec beaucoup plus d’intelligence dans son jeu au moment de faire la dĂ©cision aux abords de la surface adverse. Ca se note sur son rendement oĂč il a dĂ©jĂ une dizaine de passes dĂ©cisives et de buts. Quant Ă Haaland c’est un joueur Ă la rĂ©ussite insolente depuis qu’il est arrivĂ© Ă Dortmund, dans la lignĂ©e de ce qu’il faisait en Autriche. @LucaDmng Bien sĂ»r, la dĂ©fense parisienne devra ĂȘtre attentive aux fulgurances de ces deux jeunes attaquants. Jadon Sancho est le dynamiteur de cette Ă©quipe de Dortmund, il va devoir mettre de la vitesse pour accĂ©lĂ©rer le jeu. C’est un feu follet, il se dĂ©pense beaucoup sur les ailes. Il est l’un des hommes forts de cette Ă©quipe cette saison, en tĂ©moigne ses statistiques plus que correctes. Concernant Haaland, il est encore en phase d’adaptation bien qu’il rĂ©alise des dĂ©buts exceptionnels avec Dortmund. Il a encore plusieurs axes sur lesquels progresser. Son sens du but constituera tout de mĂȘme un danger pour la dĂ©fense parisienne. Mais le mot d’ordre est peut-ĂȘtre d’ĂȘtre concentrĂ© et rigoureux. Le PSG ne devra pas se relĂącher ne serait-ce qu’une seconde s’il veut remporter ce match, c’est aussi ça le niveau Ligue des Champions. @FatMat91HD Un duo qui cartonne en Bundesliga face Ă une dĂ©fense Parisienne composĂ© de joueurs qui sortent pour la plupart de blessure (TS, Marquinhos, Bernat) un manque de rythme peut clairement ĂȘtre un problĂšme, le match contre Amiens est un exemple. @ManuLonjon

Bien sĂčr ! Ils sont typiquement le projet Dortmund. De jeunes joueurs talentueux qui explosent au BVB avant d'aller vendre ( trĂšs cher) leurs talents ailleurs. Profils trĂšs diffĂ©rents mais leur duo, s'il est encore "neuf" au haut niveau, est trĂšs complĂ©mentaire.

@walidacherchour Si j’etais a la place de Tuchel j’en ferais dĂ©buter aucun pour rajouter un milieu supplĂ©mentaire afin d’avoir plus de contrĂŽle sur le jeu et miser sur la vitesse du duo Neymar/Mbappe mais s’il faut dĂ©marrer avec un 9.. il faut bien Ă©videmment titulariser Icardi. Pour la dynamique, pour la confiance et le travail effectuĂ© avec lui depuis le dĂ©but de saison. @EltoMok Pour moi aucun des deux va dĂ©buter mardi soir, je vois MbappĂ© dĂ©buter en avant-centre. Maintenant si je devais mettre un joueur qui est susceptible de dĂ©buter ce serait Icardi. L’attaquant argentin est nettement moins bien mais il reste encore plus fiable que Cavani qui n’apporte quasiment aucune valeur ajoutĂ©e au PSG quand il est alignĂ©. @LucaDmng Entre Cavani et Icardi, quel attaquant doit dĂ©buter contre le BVB ? Il n’existe pas vraiment de doutes concernant cela. Edinson Cavani a eu peu de temps de jeu Ă se mettre sous la dent depuis le dĂ©but de saison et son aventure avec le PSG est en fin de vie. Il va continuer Ă travailler jusqu’à la fin de saison et reste un concurrent redoutable. Cependant, Mauro Icardi fait figure de titulaire si l’on se fie Ă ce que Thomas Tuchel travaille depuis maintenant plusieurs mois. Le technicien allemand pourrait mĂȘme se passer des deux attaquants s’il venait Ă titulariser Pablo Sarabia alors que l’Argentin est un peu plus en difficultĂ© depuis la reprise en janvier. @FatMat91HD Mauro Icardi. @ManuLonjon

Icardi ! Quel message on enverrait à Icardi s'il était remplaçant ? Et ce n'est pas le forme de Cavani qui peut jouer en sa faveur. Pour moi, il n'y a pas débat : c'est Icardi qui jouera.

@walidacherchour Quand tu perds un joueur qui a mis une vingtaine de but l’an dernier, un leader d’attaque, un capitaine.. c’est un Ă©norme coup dur mĂȘme si sur les derniĂšres semaines on avait pas la meilleure version de Marco Reus. C’est jamais idĂ©al de devoir travailler une nouvelle animation dans un rendez vous aussi important. @EltoMok La blessure de Reus est contrariante mais pas handicapante pour Dortmund. En valeur absolue Reus reste le meilleur de son Ă©quipe. Maintenant le contexte dĂ©finit les choses, le capitaine du BVB est trĂšs irrĂ©gulier cette saison. Ce qui a impactĂ© les rĂ©sultats de son Ă©quipe et ce qui a dĂ» pousser Dortmund Ă trouver d’autres solutions pour pouvoir performer. Au final on a un Dortmund qui peut vivre sans Reus Ă l’image de sa victoire importante face Ă l’Inter en novembre dernier. @LucaDmng Bien sĂ»r, cela reste le capitaine de cette Ă©quipe de Dortmund et un joueur d’exception capable de faire des diffĂ©rences dans un grand match. Mais le PSG ne peut pas se reposer sur les blessĂ©s de l’équipe adverse. Ils ont aussi perdu Julian Brandt, un joueur prĂ©cieux dans le systĂšme de jeu de Lucien Favre. Mais ce sont des bons joueurs qui vont venir les remplacer, ça ne donne pas pour autant l’avantage au score aux parisiens. @FatMat91HD Clairement, mĂȘme si son dĂ©but d’annĂ©e 2020 Ă©tait assez compliquĂ©, Reus est un de leur meilleur joueur cette absence sera sĂ»rement prĂ©judiciable pour eux mĂȘme si offensivement ils leurs restent encore de sacrĂ© clients. @ManuLonjon

Décisive, non mais forcément handicapante. C'est un super joueur, Reus ! Il a été beaucoup blessé mais il est revenu à un trÚs haut niveau. Le BVB est + fort avec Reus, évidemment mais il a d'autres qualités, notamment sur la transition offensive.

@walidacherchour Bien sur. Le PSG doit avoir cette ambition, ils sont clairement favoris par rapport Ă ce qu’ils ont montrĂ©s en championnat et en poule de C1 cette saison. Quand on voit la fĂ©brilitĂ© dĂ©fensive, les absences et le fait de recevoir au retour.. il y a tout pour y croire. @EltoMok Le PSG reste le grand favori de cette double confrontation. Au vu de ses rĂ©cents rĂ©sultats, de la qualitĂ© de son effectif, tout laisse Ă penser que le PSG doit passer ce 8Ăšme de finale. Mais on gagne pas un match avec son CV, pour ça qu’il faudra traduire cette supĂ©rioritĂ© sur le terrain. @LucaDmng Ça va faire trois ans que le PSG termine sa compĂ©tition en 1/8e de finale. Entre les dĂ©routes face au FC Barcelone et Manchester United, le club a aussi butĂ© sur plus fort que lui lors de la double opposition face au Real Madrid. Cette annĂ©e, le PSG se dĂ©place Ă Dortmund avec un effectif presque au complet. Le retour de Leonardo a aussi remis un peu d’ordre dans la maison, tous les ingrĂ©dients sont rĂ©unis afin que le PSG arrache son billet pour la suite de la compĂ©tition. Aux joueurs de faire le nĂ©cessaire sur le terrain et de montrer qu’ils sont supĂ©rieurs Ă l’adversaire. @FatMat91HD Oui, comme chaque annĂ©e, le problĂšme de ce Paris Saint-Germain reste l’aspect mental qui est le plus grand ennemi du club lors des derniĂšres annĂ©es et aussi les blessures rĂ©currentes de notre roi Neymar Jr. @ManuLonjon

Oui. Bien sûr. Le PSG doit respecter Dortmund mais s'il veut prétendre à de grandes ambitions, le PSG ne peut avoir peur du BVB. C'est l'historique du PSG qui rend fébrile mais sportivement, le Psg doit passer.

@walidacherchour Je vois une victoire 2-4 pour le PSG @EltoMok Je vois un match dĂ©bridĂ© mais une victoire du PSG au final avec deux buts d’écarts. @LucaDmng On devrait assister Ă une rencontre ouverte, avec deux Ă©quipes joueuses. Les deux formations sont trĂšs offensives mais vont faire attention Ă ne pas non plus trop se projeter. Ça risque d’ĂȘtre serrĂ© lĂ -bas (Ă Dortmund), une petite victoire 1-2 et l’on sera content ! @FatMat91HD Un bon 3-3 complĂštement fou pour ce match aller @ManuLonjon 1/3 pour le PSG A lire aussi >> PSG : Avec Neymar, sans Paredes Ă Dortmund