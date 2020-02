« Messi ? Je ne pense pas qu'il puisse s'adapter à la Premier League »

Thiago Silva ne serait pas contre une nouvelle expérience à l’AC Milan, d’après ce qu’a laissé croire son agent.

Thiago Silva pourrait retrouver Ibrahimovic

Poussé vers la sortie par le PSG, Thiago Silva pourrait bien retourner l’été prochain dans son ancien club de l’AC Milan. C’est du moins ce que laisse supposer son agent. Dans un entretien accordé à Milancafe24.com, Paulo Tonietto a déclaré : « Thiago (Silva) a un grand amour pour Milan mais rien n'est encore décidé pour son avenir. Tout est possible. »Pour rappel, Thiago Silva avait quitté les Rossonerri en 2012. Et, à l’époque, il avait avoué que ce n’était pas sa volonté, et qu’il aurait aimé rester plus longtemps au sein de ce prestigieux club. S’il venait à effectuer son retour à San Siro, « O Monstro » pourrait y retrouver son ancien coéquipier, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Le duo a évolué ensemble pendant six longues années.