Messi : "J'aurais aimé que Cristiano continue au Real Madrid"

Mauricio Pochettino sur la sellette, José Mourinho est intéressé par le poste de manager de Tottenham, d’après le Daily Mail. Le technicien portugais est aussi en contact avec Florentino Pérez pour éventuellement revenir sur le banc du Real Madrid.



Jose Mourinho eyes replacing Mauricio Pochettino at ailing Tottenham as he plots comeback | @AdrianJKajumba https://t.co/3MDgoCNnvC

— MailOnline Sport (@MailSport) October 8, 2019

Pochettino sous contrat jusqu’en 2023

José Mourinho est chaud pour diriger un troisième club anglais dans sa carrière. Après Chelsea, où il a faut deux passages, et Manchester United, dont il a été limogé en décembre dernier, le technicien portugais regarde du côté de Tottenham. Le Daily Mail indique que Mourinho serait intéressé par le poste de manager des Spurs si Mauricio Pochettino venait à être démis de ses fonctions ou à les quitter de lui-même. Il reste aussi en contact avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour un éventuel retour sur le banc des Merengue. Contacté par Benfica et par le Guangzhou Evergrande, qui lui a fait une offre mirobolante de près de 100 millions d’euros, Mourinho avait d’autres ambitions. « Je dois être patient et attendre la bonne opportunité, a soufflé le Portugais.Je dois attendre l’occasion parfaite. »Consultant pour diverses chaînes de télévision, Mourinho pourrait la trouver à Tottenham. Le club londonien sort d’une semaine catastrophique, avec deux défaites, contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-7) et Brighton en Premier League (3-0). Il a aussi perdu Hugo Lloris sur blessure au moins jusqu’à fin 2019 et reste sur trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, plus une élimination aux tirs au but dès son entrée en lice en Coupe de la Ligue contre un club de D4 anglaise. Pochettino reste toutefois sous contrat jusqu’en 2023 et Tottenham ne compte pas se séparer du technicien argentin.Le poste est donc encore loin d’être vacant.