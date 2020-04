"Messi ira en Chine, en MLS mais pas à l'Inter Milan"

L'attaquant Congolais veut revenir en Europe et plus précisément en Angleterre où il a déjà eu des touches avec Liverpool et West Ham, cet hiver. Le joueur a affirmé avoir un sentiment d’un goût inachevé lors de l’interview accordée à nos confrères de Canal +. « J’ai toujours aimé les voyages et j’ai toujours aimé découvrir les nouvelles cultures. J’ai eu la chance d’évoluer en Turquie en France en Espagne en Chine. Aujourd’hui, je ne suis pas un joueur à plaindre. Et s’il faut dire qu’il me reste un championnat à découvrir, je dirais que c’est l’Angleterre », a lancé le Léopard. Il a expliqué avoir toujours un faible à la première division Anglaise : « Et c’est vrai que j’étais très très fan de la Premier League dans ma jeunesse et pourquoi pas. On verra bien par la suite ». Bakambu affirme toutefois n’avoir jamais reçu d'offres de la part d'un club Anglais : « J’ai pas vraiment de touche de ce côté-là, mais je vous fais une confidence mon argent est un anglais », a-t-il conclu.