Real-Barça: les terribles statistiques de Messi lors du Clasico !

Sous les yeux de Ronaldo, Messi a déçu

Sans quoi ? Sans tout ! 16 ballons perdus, pas d’occasions créée et plus de but dans un Clasico depuis 426 minutes (6 Clasicos en tout). Sous les yeux de Cristiano Ronaldo, présent à Bernabeu, le natif de Rosario a tout raté. Il a eu du mal à déclencher ses arabesques et a perdu la majeure partie de ses duels et de ses moyens face à un Casemiro XXL. Messi a d’abord buté face à Thibaut Courtois. Le même Courtois qui avait comparé l’Argentin à « un joueur du Celta ou de Levante » avant la rencontre.



« Des cauchemars à cause de lui ? Non, jamais (rires). On l’a étudié comme on étudie un joueur du Celta Vigo ou de Levante. Il n’y a pas de différence », avait tonné le portier des Diables Rouges. Bateleur braillard, souvent plus braillard que bateleur d’ailleurs, Courtois a été au diapason ce soir. Et la différence, Messi n’a pas pu la faire.



Dans le second acte, un Messi lancé dans la profondeur allait pouvoir enfin fermer son clapet au gardien merengue, mais était rattrapé par Marcelo et Casemiro. Une course pusillanime, loin de l’impression de puissance d’un joueur semblant jaillir tout droit des entrailles d’un prototype de Playstation pas encore sorti à laquelle il nous avait habitué.



Dimanche soir, Messi s’est traîné, peinant à tracter l’ambition du Barça, comme s’il la portait depuis trop longtemps. En fin de rencontre, laissant libre cours à sa frustration, il taclait Casemiro par derrière et récoltait un jaune. Se laissant submerger par les émotions comme le commun des mortels. Frustré, frustrant, humain, Oui, on ne peut le nier : Messi, ce soir, a été un joueur ordinaire. Et c’est presque réconfortant.





Le crépuscule des héros. Liverpool est tombé face à Watford et ne finira pas la saison invincible.Attendu comme… le sauveur, Messi n’a pas pu envoyer le Barça au septième ciel. Le club catalan est même descendu au purgatoire de la deuxième place, condamné à attendre un éventuel faux-pas du Real.« Ordinaire », « quelconque », voilà pourtant des qualificatifs qu’on ne voyait guère côtoyer La Pulga dans le champ sémantique servant à décrire le phénomène argentin. Mais il arrive de faire des matchs sans, même quand on s’appelle Lionel Messi.