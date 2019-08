PARIS VEUT UN SEUL VERSEMENT POUR LE TRANSFERT DE NEYMAR

Neymar au Barça : ce sera aux conditions du PSG https://t.co/44FPRQkXVT — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 27 aoĂ»t 2019

AprĂšs plusieurs semaines de nĂ©gociations, le FC Barcelone se rapproche du but. Et ceci malgrĂ© la concurrence de la Juventus Turin et du Real Madrid . Alors qu’une nouvelle rĂ©union a eu lieu mardi dans les bureaux du siĂšge du club de la Capitale Ă Boulogne-Billancourt, les Blaugrana affichent un certain optimisme sur le dossier de l’attaquant international brĂ©silien du Paris Saint-Germain, Neymar (27 ans). Selon les informations du Parisien, les champions de France ont d’abord repoussĂ© une offre de 150 M€ (avec 40 M€ Ă la signature et le reste l’annĂ©e suivante).Mais, alors que Paris rĂ©clame un paiement un seul versement,Il manque donc un terrain d’entente sur les modalitĂ©s de cette opĂ©ration ( qui pourrait inclure un joueur ou deux ).A en croire nos confrĂšres du quotidien francilien, la journĂ©e de mercredi risque d’ĂȘtre dĂ©cisive. Les discussions doivent se poursuivent entre les diffĂ©rentes parties concernĂ©es, et les Catalans vont devoir choisir entre « se soumettre ou se dĂ©mettre ». En dĂ©pit des derniĂšres dĂ©clarations du directeur technique Javier Bordas, l’écurie du prĂ©sident Josep Maria Bartomeu ne devrait pas rafler sans faire un nouvel effort. Le rendez-vous est pris.: « Il n’y a pas encore d’accord, a indiquĂ© ce mercredi le dirigeant barcelonais. On continue de nĂ©gocier. On est dĂ©sormais plus proche. »