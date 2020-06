Liga: Messi passe la 700e, mais le FC Barcelone cale encore

Grâce notamment à des buts de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, la Juventus a pris le meilleur sur le Genoa (1-3) et reste solide leader de Serie A.



7 - Seven of Paulo Dybala's 10 goals in this Serie A season have been the first of the game. Pull. #GenoaJuve

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 30, 2020

Le but sublime de Douglas Costa



🇮🇹 #SerieA

☄️💥 Douglas Costa triple la mise pour la Juventus d'une frappe géniale ! 😱😱

➡️ On vous laisse apprécier la trajectoire 😉👇👇https://t.co/hnJHNQkRi9

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2020

Obligée de l’emporter pour préserver ses quatre points d’avance sur la Lazio, la Juventus a fait le boulot contre le Genoa ce mardi (3-1). Sur la lancée de ses belles prestations récentes, la Vieille Dame a aisément pris la mesure des Rossoblu. Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala se sont de nouveau chargés de matérialiser la domination de leur équipe, confirmant ainsi leur excellente forme du moment.Les Bianconeri se sont imposés sans trop de peine. Cela étant, ils ont quand même dû attendre le début de la seconde période et une superbe action de La Joya pour pouvoir prendre les devants à la marque (50eme). L’Argentin a fait mouche d’un tir du gauche enroulé après s’être habilement ouvert le chemin des buts dans la surface. Avant cette réalisation, les Piémontais n’ont pas été assez efficaces dans le dernier geste. Ils ont aussi buté sur un excellent Mattia Perin. C’est le cas de Cristiano Ronaldo, auteur de deux belles frappes durant le premier acte (14eme et 43eme).A force de multiplier les essais, le Portugais a quand même fini par parvenir à ses fins. On jouait la 57eme minute lorsque le quadruple Ballon d’Or a trouvé la faille. Servi par Miralem Pjanic près de la ligne médiane, il s’est avancé sur 15 mètres avant de décocher un tir puissant du droit. Cette fois, le gardien génois ne pouvait que s’incliner. Cette réalisation devrait faire du bien à son auteur puisque c’est la première qu’il réussit dans le jeu depuis la reprise du football en Italie.A 2-0, le match était plié mais la Juve a eu la bonne idée d’ajouter un troisième but. Douglas Costa a aggravé la marque en faveur des siens d’un très beau tir de l’extérieur de la surface (73eme). Le Brésilien a livré la meilleure des réponses à son entraineur, qui l’a de nouveau fait démarrer sur le banc. Ce but n’était pas de trop puisque le Genoa a ensuite sauvé les apparences par l’intermédiaire de Pinamonti (76eme). Une réduction du score qui sonne comme l’unique bémol de la bonne prestation de la Juve cet elle met fin à une série de trois matches sans but encaissé pour les Turinois.