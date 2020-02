Voici toutes les réactions des entraßneurs et joueurs du Borussia Dortmund et du PSG, aprÚs ce huitiÚme de finale aller de la Ligue des Champions remporté par le club allemand (2-1).

Marquinhos (dĂ©fenseur du PSG sur RMC Sport 1) : « On a eu quand mĂȘme la possession du ballon en 1ere pĂ©riode, mais on n’a pas Ă©tĂ© assez bon au niveau de l’intensitĂ©. On n’a pas Ă©tĂ© trĂšs actif dans le jeu avec le ballon, et mĂȘme sans. On a ratĂ© beaucoup de ballons, et ils nous ont contrĂ©s sur chaque erreur et ça nous a fait mal. On a bien gĂ©rĂ© la 1ere pĂ©riode quand mĂȘme mais on encaisse deux buts sur des dĂ©tails, avec un attaquant (Haaland) qui a vraiment le sens du but. Mais on arrive Ă marquer quand mĂȘme ce but qui est important pour le match retour. Pas vu nos attaquants ? Leur Ă©quipe Ă©tait bien en bloc derriĂšre, et nous on n’a pas rĂ©ussi Ă les trouver en faisant vite tourner le ballon. Ils n’étaient pas dans les meilleures conditions. Il faudra bien travailler d’ici le match retour pour qu’on soit au top. »Presnel Kimpembe (dĂ©fenseur du PSG sur RMC Sport 1) : « Oui, ça a Ă©tĂ© un match compliquĂ© face Ă une belle Ă©quipe. On a eu beaucoup de dĂ©chet technique en premiĂšre comme en deuxiĂšme mi-temps. On n’a pas su crĂ©er des occasions pour pouvoir marquer assez rapidement. AprĂšs avoir Ă©galisĂ© on a pris ce deuxiĂšme but trĂšs vite, ça met un coup au moral. (Sur le changement de systĂšme) Non, ça n’a rien Ă voir avec le schĂ©ma tactique, c’est nous qui jouons. Ce sont les mĂȘmes joueurs sur le terrain, c’est Ă nous de mettre l’envie et ce qu’il faut pour pouvoir obtenir les points mais voilĂ ce soir on a perdu mais on a encore un match retour Ă la maison. Le match retour ? On va travailler Ă l’entraĂźnement et on va voir comment ça va se passer au retour au Parc. »Thomas Tuchel (entraĂźneur du PSG sur RMC Sport) : « Des regrets ? Non. Si tout le monde veut dire ça je peux accepter, pas de problĂšme. Je n’ai pas de regret. C’est trĂšs facile d’ĂȘtre entraĂźneur si tu n’es pas entraĂźneur. Si tu peux regarder un match et analyser aprĂšs, c’est facile d’ĂȘtre entraĂźneur. Je dois prendre des dĂ©cisions avant, j’ai fait ça et je prends la responsabilitĂ©. Personne ne sait ce qu’il se passe si on joue avec un autre systĂšme. C’est comme ça. Pas de regret, pas du tout (
) Le manque de rythme ? Non, j’ai l’impression que Kimpembe, Thiago (Silva) et Marquinhos ils ont fait trĂšs trĂšs bien, c’était super dur contre eux parce qu’ils ont de la qualitĂ©, physiquement on manque un peu de rythme et on peut voir qu’ils ont sept matchs de moins que nous (en 2020) (
) La faiblesse de l’attaque ? On ne l’explique pas, c’est comme ça. On doit accepter, c’est comme ça. Dans quelques matchs c’est difficile de dĂ©cider toujours des choses et on doit montrer la qualitĂ© dans ces matchs-lĂ , c’est un niveau trĂšs trĂšs haut. On a un match perdu mais ce n’est pas la fin, on a un match au Parc et on va jouer encore avec de meilleures capacitĂ©s. C’est un grand dĂ©fi, c’était clair avant et maintenant c’est 2-1 mais ce n’est pas fini. »Lucien Favre (entraĂźneur de Dortmund sur RMC Sport) : « C’était important de bien dĂ©fendre et aussi qu’on le fasse de maniĂšre juste. C’est difficile de retenir spĂ©cialement quelqu’un aprĂšs une telle performance. Toute l’équipe a tout donnĂ©. On a bien jouĂ© et dĂ©fendu en Ă©quipe. Mais c’est clair qu’on pouvait prĂ©voir que Paris joue dans ce systĂšme-lĂ , mĂȘme si on Ă©tait plus penchĂ© sur un 4-1-4-1 ou un 4-4-2. Mais on avait anticipĂ© ça aussi, c’est clair. Au retour, il faudra jouer comme aujourd’hui. Ou encore mieux. C’était trĂšs bon, mais au Parc des Princes, il faut qu’on joue 90 minutes, ou 95, en Ă©tant trĂšs compact et trĂšs intelligent. Et puis on va jouer. On est comme ça, on veut aller de l’avant et avoir des occasions. On a toujours des possibilitĂ©s de marquer. »