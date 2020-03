🔴FLASH: La mère de Cristiano Ronaldo victime d'un AVC !

A l’issue d'un mois deriche en Ă©motions pour nos reprĂ©sentants africains en, la rĂ©daction d’ Orange Football Club vous a consultĂ© afin de dĂ©signer notre meilleur ambassadeur sur le "Vieux Continent" durant les 30 derniers jours. Et après plus de 120 votes , vous avez Ă©lu. A lire aussi >> Le Top 10 des meilleurs buteurs africains de la saison 2019/2020 Auteur de cinq buts et une passe dĂ©cisive en six apparitions lors du mois Ă©coulĂ©,est en effet l’un des grands artisans de la brillante saison des "Bees" en(16 victoires, 9 nul et 11 dĂ©faites en 36 matchs en D2 anglaise). L'enfant de(AlgĂ©rie) rĂ©coltedes voix et devance largement la superstar sĂ©nĂ©galaise,). Il convient de noter Ă©galement que le podium est complĂ©tĂ© par le surdouĂ© gabonaisÂavecdes suffrages, tandis que le double ballon d'or africain(5%) et le buteur nigĂ©rianÂ(2%) se classent respectivement 4ème et 5ème de notre consultation.