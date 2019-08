Mercato : Zappacosta de retour en Italie ?

La Juventus prête à offrir Dybala plus de l'argent pour Neymar (GloboEsporte/AS) #PSGhttps://t.co/30yZSj2t57 — CulturePSG (@CulturePSG) 20 août 2019

Pour obtenir Neymar, la Juve a un argument de poids : Dybala !

🔴🔵 Mercato - La Juventus entre dans la danse pour #Neymar avec une belle offre, affirme Globoesporte ➡️ Plus d'infos ici : https://t.co/kMVXq3by3c #PSG pic.twitter.com/8RDPWxANzq — ParisFans (@ParisFansfr) 20 août 2019

🗞📆Les unes du jour ( 🗞@diarioas) ROUGE VIF La Juventus intervient dans l’affaire Neymar et propose de céder Dybala + argent. Le Barca accepte de céder des joueurs mais refuse que Dembele rentre dans le deal. Madrid maintient ses contacts avec l’entourage de Neymar JR . pic.twitter.com/iVT3Y852Y1 — Real Madrid France 🇫🇷 (@RMadridFR_) 20 août 2019

PSG : offensive de dernière minute de la Juventus pour Neymar ?https://t.co/AB43F7uiit — Foot Mercato (@footmercato) 19 août 2019

Où joueraà la fin du Mercato estival ? Bien malin celui qui peut aujourd’hui répondre à cette question. Il y a bien des tendances, et actuellement les chances de voir l’international brésilien rester àsemblent plus importantes. Mais la situation évolue chaque jour, et les lignes bougent en continu. Nouvelle preuve en ce début de semaine avec des rebondissements dans tous les sens. De l’autre côté des Pyrénées, on a d’abord appris lundi soir que lefinalisait son offre pour. Après avoir échoué à inclure des joueurs dans un transfert, le club catalan aurait arrêté son choix sur un prêt avec option d’achat obligatoire . Un mécanisme très risqué qui risque de ne pas séduire le PSG.va plus loin : « Il est difficile d’imaginer le PSG accepter que le Barça ne soit pas obligé de payer pour cela un transfert important en 2020. » En clair, pourquoi pas un prêt, mais à condition que l’option d’achat obligatoire soit conséquente.Sauf queA la Une de Marca ce mardi, il est ainsi question d’une « guerre froide » entre le Barça et le Real Madrid sur le dossier Neymar. Le journal madrilène rappelle que le club de la Capitale espagnole attend patiemment la bonne ouverture pour tenter sa chance et rafler la mise. Ce que les deux clubs rivaux ne savent peut-être pas, c’est que lareste aussi très attentive aux dernières avancées du dossier Neymar. Selon le média brésilien Globo Esporte, la Vieille Dame envisagerait de proposer une grosse somme d’argent pour recruter l’ancien joueur de Santos.Or on sait que le club parisien apprécie le profil de l’attaquant argentin, dont une arrivée avait déjà été évoquée plus tôt pendant cette période de mutation. Reste à savoir siest tenté par un départ en. Car aux dernières nouvelles, sa priorité reste de retrouver le