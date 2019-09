Mercato : Yevhen Konoplyanka quitte Schalke 04

L'attaquant ivoirien, Didier Drogba, est le recordman puisqu'il a été candidat à 8 reprises dont une seule avec l'Olympique de Marseille en 2004 et 7 avec les Blues de Chelsea, les années suivantes. Mais l'Eléphant n'est pas seul, puisqu'il a le même nombre de nomination que son frère ennemi, Samuel Eto'o. Le camerounais a été lui aussi nommé 8 fois avec le FC Barcelone et l'Inter Milan. Les deux joueurs n'ont néanmoins jamais réussi à grimper sur le podium. Les deux légendes du football africain sont suivis par Yaya Touré, nommé à 5 reprises depuis son passage au Barça. Ce dernier devance Pierre-Emerick Aubameyang, Michael Essien et George Weah, tous les trois nommés deux fois. Le libérien est le seul africain à avoir réussi à soulever ce tropée. Cette année, l'Afrique compte beaucoup sur un certain Sadio Mané qui a une chance pour monter sur le podium et pourquoi pas soulever le trophée devant Messi, Ronaldo et Van Dijk.