Mercato : Yaméogo Guy Serges (ex WAC) file en Slovénie

Saint-Etienne a été tenu en échec par Oleksandria (1-1), ce jeudi soir, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Les Verts sont derniers de la poule I, à trois points du leader Wolsbourg.

Le debrief

Les buts

Les tops et les flops

Romain HAMOUMA (6)

Ryad BOUDEBOUZ (4)

Denys MIROSHNICHENKO (4)

La feuille de match

SAINT-ETIENNE - OLEKSANDRIA : 1-1

Saint-Etienne

Oleksandria

L'ère Claude Puel a connu son premier coup d'arrêt. Ce jeudi soir, à Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne n'a pas été capable de faire mieux qu'un match nul (1-1) devant Oleksandria lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. La qualification pour les 16emes de finale reste accessible, puisque les Verts, derniers du Groupe I, n'ont que trois points de retard sur la Gantoise et Wolsbourg, qui se sont neutralisés (2-2). Mais l'ASSE devra sérieusement élever son niveau de jeu pour obtenir son ticket.Revigoré par ses succès face à Lyon (1-0) puis à Bordeaux (1-0), l'équipe stéphanoise n'a pu entretenir l'illusion un match de plus. Malgré un onze largement remanié et un retour à un dispositif tactique plus classique que le 3-5-2, le club du Forez a encore payé ses limites dans le jeu.Plus d'infos à suivre...But de Gabriel Silva ! Dans sa moitié de terrain, Youssouf trouve Hamouma à gauche, d'une superbe ouverture. L'ailier stéphanois réussit un contrôle porte-manteau impeccable avant de servir le latéral, dans la course. Le Brésilien croise son tir du pied gauche et trompe Pankiv.L'égalisation ukrainienne ! Sur sa première véritable offensive, Oleksandria marque avec l'aide de Gabriel Silva, qui a poussé dans son propre but un centre de Tetyakov venu de la gauche.Lui s'est mis au niveau. Romain HAMOUMA a été le seul à secouer le cocotier. L'ailier stéphanois a joué beaucoup plus juste que ses coéquipiers et a été très actif, multipliant les courses. Il a réussi quelques contrôles très difficiles dont un qui lui a permis de servir rapidement Gabriel Silva, sur l'ouverture du score. Il est passé tout près de délivrer les siens sur une reprise de la tête dans la dernière minute du temps additionnel.Où est passé le joueur si créatif et inspiré qu'il était ? Sur le banc au coup d'envoi, Ryad BOUDEBOUZ a logiquement été lancé en deuxième période : Claude Puel a vite compris qu'il avait besoin d'un meneur de jeu pour créer plus de danger. Problème, l'ancien joueur du Celta Vigo a manqué d'idées et de précision dans ses transmissions. Il aurait pu donner une autre allure à sa prestation en fin de match mais son tir puissant a bien été repoussé par Pankiv.Face à un bloc-équipe ukrainien bien en place, Saint-Etienne a souvent trouvé le décalage sur le côté gauche de la défense d'Olenksandria. Denys MIROSHNICHENKO a laissé beaucoup d'espace dans son dos et lorsqu'il a dû intervenir dans les pieds stéphanois, il l'a souvent fait à retardement.Temps sec – Pelouse en bon état: M.Eskas (NOR) (: Gabriel Silva (8eme) pour Saint-Etienne - Gabriel Silva (14eme, csc) pour Oleksandria: Gabriel Silva (49eme) pour Saint-Etienne - Miroshnichenko et Shastal (90eme +2) pour Oleksandria: Aucun pour Saint-Etienne - Aucun pour OleksandriaRuffier (cap) () – Debuchy (), Saliba (), Kolodziejczak (), Gabriel Silva () - Youssouf (), M'Vila (), Aholou () puis Boudebouz (46eme) () – Nordin () puis Abi (63eme), Beric () puis Bouanga (74eme), Hamouma (: Moulin (g), Khazri, Perrin, Fofana: C.PuelPankiv (cap) () – Pashayev (), Dubra (), Bykhal (), Miroshnichenko () – Luchkevych () puis Shastal (80eme), Grechyshkin (), Banada () - Kovalets () puis Dovgyy (83eme), Sitalo (), Tretyakov () puis Baboglo (90eme +3): Bilyk, Bezborodko, Zaporozhan, João Tiago: V.Sharan