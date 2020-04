Mercato : Wilfred Ndidi souhaite rester à Leicester City

Une fois arrivé à Leicester City, on lui a confié la lourde tâche de remplacer N'Golo Kanté, parti à Chelsea. Wilfried Ndidi a été à la hauteur de la responsabilité et a vite écrit son nom en lettres dorées avec les Foxes. Arrivé en provenance de Genk en janvier 2017, l'international nigérian s'est rapidement adapté au football anglais. Il s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de son championnat et c'est en grande partie grâce à lui que Leicester est sur le podium, cette saison."Nous sommes en bonne forme et je m'amuse bien ici. J'ai toujours un contrat avec Leicester", a fait savoir le joueur de 23 ans à ESPN. "J'apprends et j'essaye de m'améliorer tous les jours et je suis bien ici donc pas besoin d'aller nulle part". Apparu à 29 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, c'est en grande partie grâce à lui que les Foxes sont troisièmes.Interrogé sur cette troisième place et cette réussite des Foxes, Ndidi est catégorique : "C'est l'effet Brendan Rodgers. Avec lui, il ne s'agit pas seulement des 11 joueurs et des remplaçants. Même les joueurs des moins de 23 ans, il emporte tout le monde. Donc, il y a toujours de la place pour quiconque de remplir et de jouer. C'est ce genre d'entraîneur qui croit toujours en l'équipe et pas seulement un joueur. L'essentiel est l'équipe, l'équipe vient en premier. C'est pourquoi nous nous en sortons très bien, car nous comprenons que nous devons toujours faire de notre mieux. Où nous sommes, c'est parce que nous travaillons dur et essayons de tout améliorer."Ndidi préfère donc se concentrer sur son projet avec les Foxes, qui sont d'ailleurs mieux classés que Gunners et Red Devils cette saison et qui pourraient jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, contrairement peut-être à ses deux prétendants.A lire aussi >> Wilfried Ndidi, le fils du soldat qui ne voulait pas le voir jouer au Foot